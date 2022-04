Pour la première fois de son histoire, realme vendra un mobile sans chargeur dans la boîte

realme rejoint la mode de ne pas inclure de chargeur dans la boîte avec ses mobiles : le nouveau realme Narzo 50A Prime sera le premier.

Petit à petit, de plus en plus fabricants de téléphones portables choisir de rejoindre la tendance de Ne pas inclure les chargeurs dans la boîte avec vos téléphonesmotivant sa décision par des motifs de durabilité et préservation de l’environnement. Apple, Samsung et Google ont été parmi les premiers à emprunter cette voie, et au fil du temps, d’autres entreprises se sont jointes.

Le dernier à le faire fut vraiment. La société chinoise a annoncé que l’un de ses prochains mobiles n’inclura pas de chargeur dans votre boîtec’est la première fois que l’entreprise décide de s’engager dans cette voie.

Le modèle en question sera Realme Narzo 50A Premier, un modèle qui sera bientôt lancé en Inde. Le dispositif n’inclura pas de chargeur dans votre boîtebien que les consommateurs aient la possibilité d’acheter l’accessoire séparément si nécessaire.

Comme le reste des entreprises, realme assure que cette décision a été prise dans le cadre de son initiative visant à promouvoir un développement durable sur le plan environnemental. Ils indiquent que depuis le nouveau dispositif manquera d’un système de charge rapide aussi avancé Comme les autres mobiles de la marque, il n’est pas nécessaire d’inclure un chargeur haute puissance, comme le chargeur 65 W inclus avec le realme GT 2 Pro.

Il suffirait donc d’utiliser un Chargeur standard 10W pour recharger la batterie de l’appareil à la puissance maximale prise en charge. Et, selon la réalité, la plupart des consommateurs ont déjà des chargeurs de ce type à votre disposition, de sorte qu’un simple geste tel que ne pas inclure le chargeur aide l’entreprise à économiser des coûts, et ainsi à pouvoir investir plus de ressources dans des aspects tels que le processeur ou l’écran.

L’entreprise s’est engagée à plusieurs reprises à continuez à inclure des chargeurs à côté de vos téléphones tant qu’elle continue d’avoir un sens – comme dans les appareils dotés de systèmes de charge rapide avancés, qui nécessitent un chargeur spécial – mais il n’est pas clair si cette stratégie sera appliquée à d’autres modèles de son catalogue. Pour l’instant, le Narzo 50A Prime sera le seul modèle realme venir sans chargeur.

