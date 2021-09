Pour la Couronne : ils recherchent un traître pour avoir divulgué le plan après la mort d’Elizabeth II

La famille royale traverse l’un des moments les plus critiques, depuis Ces derniers mois, des détails importants de l’après la mort de la reine Elizabeth II sont devenus connus. Il s’agit d’un plan hautement confidentiel qui ne sera mis en œuvre que dans cette situation, alors Buckingham Palace a éclaté de fureur et ils pensent qu’il y a un traître parmi eux. Peter Morgan le suit-il de près pour La Couronne?

Comme on le sait, la série originale du service de streaming Netflix Il a commencé à raconter la vie du monarque, prenant ses licences pour certaines situations, Pour ce que il y avait beaucoup d’agacement de la part de l’environnement royal racontant l’histoire à partir d’un point de piste spécifique. Il y aura encore plus de spectacle dans la cinquième saison, et on s’attend à ce qu’à un moment donné, ce qui est actuellement vécu soit montré.

À l’heure actuelle, il semble y avoir un climat négatif, car « L’opération London Bridge » a fuité, un déploiement de divers protocoles qui se déroulera au Royaume-Uni pendant 10 jours le jour de la mort de la reine Elizabeth II. Nous parlons d’un plan qui a été créé en 1960 et qui avait quelques mises à jour qui n’avaient jamais été publiées, mais maintenant nous connaissons les étapes à suivre.

1- Une fois le décès d’Elizabeth II confirmé, le Premier ministre de permanence sera prévenu directement

2- « The London Bridge Fall » est la phrase cryptée qui sera également communiquée à tous les officiels.

3- Il y aurait un reportage à la presse mondiale avec l’annonce de la mort de la reine.

4- Tous les membres du palais de Buckingham porteront des insignes de deuil en signe de respect.

5- Tous les travailleurs retourneront chez eux immédiatement.

6- Si le décès survient à l’étranger, un cercueil sera envoyé.

7- Le corps de la reine restera dans la salle du trône du palais de Buckingham.

8- Le quatrième jour, ils doivent le déplacer à Westminster Hall, où il reposera encore quatre jours et les gens pourront le voir.

9- Le neuvième jour, elle serait enterrée après une cérémonie à l’abbaye de Westminster.

Lorsqu’on l’a su, un membre du gouvernement britannique a déclaré Le miroir: « Ni le Palais ni le Gouvernement ne sont particulièrement heureux lorsque des fuites de cette nature se produisent. Mais c’est plus ennuyeux que préjudiciable aux plans. ». Le site d’information Politico a ajouté que cette information aurait pu être divulguée par une source directe des autorités et que il pourrait y avoir une enquête officielle pour retrouver la ou les personnes en question.

«Nous analyserons quelle version a émergé et nous pourrons déterminer si ce manquement au devoir nécessite une enquête officielle du gouvernement. À tout le moins, c’est inquiétant, inutile et dérangeant. », a déclaré Simon Case, qui travaille pour le Prince William. Du côté royal, ils ont également déclaré: « Il est profondément troublant que de telles informations privées aient été révélées, qui sont non seulement profondément personnelles pour la reine, mais ont également des implications de sécurité omniprésentes. ».