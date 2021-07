Pour la 1ère fois, les médaillés paralympiens gagneront autant que les olympiens aux Jeux de Tokyo

C’est officiel, les athlètes paralympiques gagneront désormais autant que les olympiens.

Après les Jeux d’hiver de 2018 à PyeongChang, le conseil d’administration du Comité olympique des États-Unis (USOC) a décidé d’accorder aux athlètes paralympiques des paiements égaux pour les performances médaillées.

Dans une déclaration publiée sur son site Web, l’USOC a déclaré que « Operation Gold Awards », un programme qui offre des récompenses monétaires aux athlètes qui gagnent des médailles, pour les athlètes paralympiques, serait augmenté de 400 %.

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo sont les premiers depuis que la décision a été prise, les athlètes 2018 de PyeongChang, où l’équipe paralympique américaine a remporté 36 médailles, ont reçu plus de 1,2 million de dollars rétroactivement pour leurs performances.

« Les paralympiens font partie intégrante de notre communauté d’athlètes et nous devons nous assurer que nous récompensons leurs réalisations de manière appropriée », a déclaré la PDG de l’USOC, Sarah Hirshland. « Notre investissement financier dans les Jeux paralympiques américains et les athlètes que nous servons est à un niveau record, mais c’était un domaine où il existait un écart dans notre modèle de financement que nous avons estimé nécessaire de changer. »

Comme leurs homologues olympiques, les athlètes paralympiques recevront désormais 37 500 € pour chaque médaille d’or remportée aux Jeux paralympiques, 22 500 € pour l’argent et 15 000 € pour le bronze.

Une fois la décision prise, le médaillé paralympique Oksana Masters a tweeté : « Alors que je lisais ceci, des larmes coulaient littéralement sur mon visage, non seulement à cause du salaire égal pour @Jeux paralympiques médailles à @USParalympics athlète, mais la valeur et la valeur des para-athlètes sont finalement considérées comme égales à @Jeux olympiques. C’est absolument la VIE qui change @TeamUSA Je vous remercie. »

