Pour IBM, la prochaine grande avancée en informatique sera les circuits optiques: ils parviennent à guider efficacement la lumière à travers un silicium

Ces dernières années et alors que nous approchions les limites de la loi de Moore, différentes entreprises ont cherché alternatives pour améliorer les performances des ordinateurs. Chaque fois que nous essayons de mettre plus de transistors et que cela devient de plus en plus complexe, IBM a proposé d’autres alternatives qui n’ont pas tant à voir avec le nombre de transistors qu’avec ce qui y est utilisé. Dans ce cas, la lumière.





Selon IBM, la vitesse des processeurs stagne depuis une décennie et demie à quelques gigahertz. Autrement dit, même si nous voulons obtenir plus de performances avec les puces, elles ne donnent pas plus avec la technologie actuelle. Votre idée de résoudre ce goulot d’étranglement a à voir avec changer le fonctionnement complet des circuits.

Du circuit électronique au circuit optique

Circuits optiques ils sont la prochaine grande innovation informatique pour IBM. L’entreprise affirme avoir pour la première fois réussi à guider efficacement la lumière visible à travers le silicium. C’est sans aucun doute un pas en avant important pour obtenir des puces plus rapides et plus efficaces. Parce que? Parce que la lumière visible voyage plus vite que l’électricité entre les transistors.

Circuits optiques encoder les informations en utilisant la lumière au lieu de l’électronique. Ils ne sont pas entièrement nouveaux, mais des progrès importants ne sont que du fait des difficultés que présente la technologie. IBM a construit le premier transistor optique fonctionnant à température ambiante en 2019. Maintenant, ils prétendent avoir moulé du silicium pour guider la lumière entre ces transistors.

L’utilisation du silicium pour cela, il a ses avantages et ses inconvénients. La bonne partie est qu’il est relativement bon marché et commun, car c’est l’élément actuellement utilisé pour les puces, après tout. Le mauvais est que c’est tout un défi de l’empêcher d’absorber la lumière visible. IBM dit que pour éviter cela, ils ont construit une sorte de grille d’une épaisseur nanométrique autour du « tube » de silicium. Ce réseau réfléchissant a empêché la lumière de s’échapper et les photons ont ainsi pu atteindre leur destination.

Illustration de la manière dont la lumière est transférée à travers le circuit en silicium et avec le réseau réfléchissant sur les côtés. Via IBM.

Malgré les progrès, il reste encore un long chemin à parcourir avant de voir une puce optique en bon état, bon marché et facile à fabriquer. Ils disent que la prochaine étape pour l’instant est de concevoir le couplage efficace de la lumière du silicium à d’autres composants. Au final, tout consiste à créer des «chemins» pour transporter la lumière d’un endroit à un autre, des «chemins» comme les câbles que nous utilisons pour transmettre l’électricité. Pendant ce temps, d’autres sociétés telles qu’Intel proposent d’autres alternatives telles que les processeurs neuromorphiques, qui battent les processeurs traditionnels par un glissement de terrain à certains égards.

Via | IBM