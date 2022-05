Pour faire voler le dinosaure de Google : piratez le jeu avec cette astuce

in

Saviez-vous que le dinosaure de Google peut voler ? Cette astuce vous permettra de réussir facilement le jeu populaire

Le dinosaure de Google est l’un des jeux les plus populaires de l’entreprise. Cette créature nerveuse nous accompagne depuis des années lorsque nous ne pouvons pas utiliser le navigateur Google en raison d’un manque de connexion Internet, mais jusqu’à présent, il n’a pas été découvert qu’il peut voler. Justement, il est possible de pirater le dinosaure de Google pour lui mettre des ailes et donc atteindre un score record.

Comme l’a découvert un utilisateur de Reddit, le jeu classique peut être légèrement modifié pour que le dinosaure se fasse pousser des ailes et puisse se déplacer dans le ciel, évitant ainsi tous les obstacles qui nous empêchent d’atteindre le score maximum de 99 999 points. Si vous avez toujours voulu voir qu’est-ce que ça fait quand on arrive au T-Rex à la fin du jeu, cette astuce est parfaite pour vous. Voyons comment le faire.

Comment mettre des ailes au dinosaure de Google pour qu’il puisse voler

Nous avons suivi pas à pas l’astuce expliquée par cet utilisateur afin de confirmer que ce qu’il prétendait était vrai. D’après nos tests, c’est assez facile de mettre des ailes sur le dinosaure de Google pour que vous puissiez voir comment tout le jeu se déroule sans le stress de vous voir approcher des cactus et autres obstacles sans pouvoir les esquiver.

Au fait, si vous voulez mettre des ailes sur le dinosaure pour le faire voler, il est préférable de le faire via votre ordinateur. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez le jeu de dinosaure. Il y a plusieurs façons de le faire, nous l’avons fait via chrome://dino/. Cliquez sur le bouton droit de la souris et entrez dans la section « Inspecter » dans le menu des options qui s’affiche. Dans la fenêtre qui apparaît à droite, cliquez sur l’option « Console » qui apparaît en haut. Entrez le code Runner().tRex.groundYPos = 10 dans le champ texte, c’est celui qui fera « voler » le dinosaure, c’est-à-dire que apparaît en haut du jeu. Entrez maintenant le code Runner().setSpeed(10) pour faire aller plus vite. Il est maintenant temps de mettre des ailes sur le dinosaure. Pour ce faire, vous devez entrez le code que vous verrez dans la capture correspondante. Aussi, vous devez modifier les paramètres « width », « top » et « left » de sorte que les ailes soient situées juste à l’arrière du dinosaure sur votre écran. Dans notre cas, nous n’avons eu qu’à modifier la section « top » pour la placer à 150 px.

Comme vous pouvez le voir sur l’image finale, le dinosaure de Google a développé des ailes qui lui permettent de se déplacer confortablement dans le ciel. Avec cette astuce facile, nous avons touché trois aspects fondamentaux : la position du dinosaure, la vitesse à laquelle il se déplace et son apparence.

Ainsi, nous avons réussi à atteindre rapidement la fin, ce qui vous permettra connaître des éléments du jeu que vous n’avez jamais pu découvrir et, surtout, ce que ça fait d’atteindre le score le plus élevé possible. Si tu veux essayez quelque chose de nouveau avec le jeu Google classiqueavec cette astuce, vous pouvez le faire en quelques secondes.

