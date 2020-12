Pour fabriquer le Grenadier en plus. INEOS achète Hambach à Mercedes

Après la manifestation d’intentions, la nouvelle marque britannique de véhicules tout-terrain INEOS Automotive vient d’annoncer la finalisation du rachat, auprès de Mercedes-Benz, de l’usine de Hambach en France, pour y produire son modèle 4 × 4 Grenadier. .

Unité de production également connue sous le nom de «Smartville», puisque c’est là que Mercedes-Benz produisait des véhicules Smart, l’usine de Hambach avait déjà reçu la nouvelle qu’elle perdrait, en raison des problèmes de réduction des coûts du constructeur automobile allemand , la fabrication de ces modèles.

Avec la vente de l’infrastructure à INEOS Automotive, non seulement l’avenir de l’usine, et les emplois respectifs, sont garantis, mais pas seulement le futur Grenadier 4 × 4 commencera à quitter les chaînes de montage: selon le contrat d’acquisition signé avec Mercedes-Benz et maintenant sorti, Mercedes-Benz embauchera INEOS pour continuer à produire, à Hambach, la Smart EQ fortwo, ainsi que certains composants Mercedes-Benz.

Combiné aux projets d’INEOS sur le Grenadier, cela se traduit par environ 1300 emplois dans l’usine française, en plus des engagements contractuels vis-à-vis des fournisseurs résidents.

Selon INEOS Automotive, Hambach est l’installation idéale pour la fabrication du Grenadier, car c’est «l’une des unités de production automobile les plus modernes d’Europe», qui «abrite une main-d’œuvre ayant une grande expérience dans le secteur, excellent historique des usines Mercedes-Benz en matière de qualité de production, et a récemment bénéficié d’importants investissements pour permettre la production de véhicules plus gros ».

Dans le même temps, le fait qu’il soit situé «à la frontière franco-allemande, à seulement 200 km de Stuttgart, offre un excellent accès aux chaînes d’approvisionnement, aux talents de l’industrie automobile et aux marchés cibles», conclut, dans un communiqué, la marque Britanique. Qui voit dans cette unité la manière de «réaliser les plans de livraison de Grenadier aux clients début 2022».

«Cette acquisition marque notre plus grande étape, à ce jour, dans le développement du Grenadier. Parallèlement au programme de tests exhaustif que subissent les prototypes, nous pouvons maintenant commencer les préparatifs pour le démarrage de la production à Hambach de notre 4X4 à partir de la fin de l’année prochaine, pour des livraisons à nos clients dans le monde entier. », Dans le même communiqué de presse, le PDG d’INEOS Automotive, Dirk Heilmann.

