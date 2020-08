Pour des steaks parfaits: la fonction CookAssist de Miele facilite la cuisson

Aide à la friture et à la cuisson: Miele souhaite aider ses clients avec sa fonctionnalité d’application CookAssist dans la cuisine. Il vous guide étape par étape tout au long du processus de préparation – pour que le steak, le poisson et les crêpes soient parfaits.

La nouvelle fonctionnalité de l’application Miele @ mobile fonctionne avec les plaques à induction KM 7000 de Miele, avec lesquelles l’application est connectée en réseau. De cette façon, CookAssist peut régler la température pour qu’elle corresponde à la recette sélectionnée et rien ne brûle.

L’assistant intelligent vous guide tout au long du processus de cuisson

Dans la fonction CookAssist de l’application Miele sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez choisir le plat que vous souhaitez préparer. En plus du steak, du filet de saumon et des crêpes, vous pouvez également choisir parmi des plats comme une poêle à patates douces et des tapas d’aubergines. CookAssist ne propose actuellement que 15 recettes, mais d’autres doivent être ajoutées. Dès que la table de cuisson a atteint la bonne température pour le plat concerné, vous serez averti via l’application et vous serez invité à ajouter les ingrédients dans la casserole.





CookAssist fonctionne avec la plaque à induction de Miele.



Image: © Miele 2020





L’application Meile vous indiquera quand vous devez retourner le filet de saumon.



Image: © Miele 2020















CookAssist vous guide maintenant étape par étape tout au long de la préparation. La fonction vous permet de savoir via l’application si vous devez retourner le filet de poisson ou le steak ou ajouter de nouveaux ingrédients. Il n’est pas nécessaire d’ajuster la température. Le capteur TempControl de la plaque à induction doit maintenir la température constante. Les autres fonctions des plaques à induction Miele comprennent un réglage de mijotage, une fonction de maintien au chaud et une zone de cuisson pour les ustensiles de cuisine particulièrement grands. Vous pouvez également contrôler la hotte aspirante via la plaque de cuisson.