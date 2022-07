Pour Comic Con 2022, les créateurs du protocole Callisto ont démontré comment ils ont créé un monstre effrayant

Le plus grand événement geek de San Diego, Comic-Con 2022, s’est tenu le week-end précédent. Le film d’horreur Le protocole Callisto était la principale attraction de tout l’événement, en plus de l’actualité cinématographique.

Tout d’abord, les créateurs du jeu ont effrayé tout le monde en amenant un monstre terrifiant à l’exposition. Puis, dans un autre film, la création de ce « monstre » a été démontrée.

De nombreux studios et artistes ont participé à la création de l’horrible tenue de monstre. J’ai dû embaucher des sculpteurs expérimentés pour traduire chaque aspect de sa conception étrange du jeu. Ils ont pu créer un véritable cauchemar spatial après une recherche approfondie des séquences de jeu et des thèmes de The Callisto Protocol.

Nous avons entièrement conçu et construit ce lieu. Nous étions clairs sur le fait que nous voulions un système gore qui touchait tous les aspects d’un grand jeu d’horreur. Le système le plus réel que nous puissions proposer pour Gore combine les éclaboussures de sang, la formation de morceaux et le démembrement.

Nous voulions que Gore fonctionne comme la barre de santé diégétique d’un ennemi, décrivant des blessures réelles aux tissus squelettiques, musculaires et charnus. Nous l’avons également utilisé pour symboliser les décès graphiques des joueurs, en plus de l’utiliser sur les ennemis. Même perdre est un régal pour les yeux le Protocole Callisto!

Nous avons donné la priorité à la réalisation d’un modèle d’éclairage et d’ombre physiquement précis dans le jeu. La grande horreur est faite de contraste et d’obscurité.

Nous avons découvert que huit lumières ou moins pouvaient avoir un impact sur la surface d’une zone en utilisant notre échelle de couloir de 20 mètres. Malheureusement, nous avons découvert que UE4 ne pouvait gérer qu’un maximum de quatre lumières générant des ombres.

En conséquence, nous avons initialement décidé de modifier le moteur pour nous permettre de prendre en charge un plus grand nombre de lumières tout en maintenant un coût par malheureusement inférieur.

Le nombre d’ombres que nous avions l’intention de créer nécessitait plus que ce que le système de traçage de rayons UE4 pouvait gérer, nous avons donc créé le nôtre.