Pour cette raison, vous devriez voir Secrets d’un mariage

est dimanche un nouveau pari de HBO Max arrivera sur la plateforme de streaming. C’est un ajout au catalogue qui, avant même sa première, fait déjà parler tout le monde. Son nom est Secrets d’un mariage, mais la série a probablement gagné plus de reconnaissance pour ses protagonistes : Jessica Chastain et Oscar Isaac. Ces derniers jours, leurs noms sont devenus les tendances numéro un. Ici, nous vous disons pourquoi!







Comme tant d’autres acteurs, ce duo est en Venise en profiter pour faire connaître votre prochain projet, tout en profitant du travail des collègues. Dans ce cas, ils ont tous deux pris un moment pour poser dans le Tapis rouge du nouveau film Penelope Cruz et Antonio Banderas, Compétition Officielle. Cependant, le film est resté en arrière-plan et ce qui est devenu viral a été un autre moment de la nuit : sa grande alchimie.

Les protagonistes de la mini-série réalisée par Hagaï Lévi Ils ont montré qu’ils avaient une excellente relation qui va au-delà de la complicité dans le tournage. Avec des câlins et des bisous, son élégance a laissé tous ceux qui étaient sur le tapis rouge bouche bée et plus tard le grand nombre d’utilisateurs qui ont suivi l’événement à distance. Et bien que beaucoup pensent qu’il s’agit d’un nouveau couple, la vérité est qu’ils sont tous les deux mariés.

L’alchimie entre les protagonistes de Secrets of a Marriage est indéniable (Getty).



Pour 2017., les deux ont eu leur grand mariage. Jessica Chastain a dit oui avec Gian Luca Passi de Preposulo, tandis qu’Oscar Isaac a scellé son mariage avec Elvire Lind. Quoi qu’il en soit, la chimie qu’ils ont entre eux transcende les écrans. Sa promenade à Venise a rempli son objectif : maintenant, nous avons tous plus que jamais besoin de voir la série et de comprendre comment fonctionne leur relation sous un scénario.







Ce sera donc Secrets d’un mariage

Basé sur la série suédoise classique de Ingmar bergman, la production de HBO fonctionnera comme une adaptation moderne qui durera cinq épisodes qui partira tous les dimanches de 12 septembre. Tout est prometteur pour cette fiction qui, selon son synopsis officiel, explore « l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce » à travers la relation de ce couple très particulier. Alors que Chastain jouera un entrepreneur technologique très ambitieux, Isaac jouera un professeur de philosophie du cerveau par ailleurs complaisant.