Pour cette raison, Spider-Man ne peut pas apparaître dans Disney + She-Hulk

She-Hulk: Defender of Heroes Writer explique pourquoi il n’y aura pas de camées de personnages Spider-Verse Tout savoir avant sa première le 18 août sur Disney+ !

© Sony Pictures / Studios MarvelLa raison pour laquelle Spider-Man n’apparaîtra pas dans She-Hulk.

La Univers cinématographique Marvel il s’agrandit de jour en jour avec de nouvelles productions. Et bien que cela fonctionne comme une excellente occasion d’incorporer des visages renouvelés dans la franchise, le public veut toujours voir les super-héros classiques qui ont marqué l’histoire de l’entreprise. Le parfait exemple en est homme araignéele personnage qu’il incarne aujourd’hui Tom Hollande et cela provoque la fureur dans le monde entier. Bien que beaucoup rêvent d’un caméo dans elle hulkla prochaine série originale de Disney+la vérité est qu’il ne pourra pas se matérialiser.

Le prochain 18 août La nouvelle fiction de Marvel Studios arrivera sur la plateforme de streaming. Protagonisée par Tatiana Maslanyprésente Jennifer Walters, un avocat spécialisé dans les affaires impliquant le surhumain. Mais, en plus de traverser la vie complexe d’une trentenaire célibataire, elle doit affronter le fait d’être un géant vert surpuissant de plus de deux mètres de haut. Avec des influences d’autres séries classiques, cette comédie fera partie du catalogue Disney+ dans moins d’une semaine.

Bien que toutes les productions Marvel aient des camées ou des participations surprenantes, She-Hulk : défenseur des héros mettra votre point d’attention là-bas. Tout au long de neuf épisodes, il intégrera des personnages déjà reconnus par le public. Mark Ruffalo comme Hulk, Tim Roth comme Abomination et Benedict Wong comme Wong ne sont que quelques-uns de ceux qui ont confirmé leur participation. De même, le retour de Charlie Cox comme Daredevil.

Le casting est complété par des performances de Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry. Et même si une bonne partie des spectateurs aimeraient revoir Spider-Man sur l’écran Disney+, cela sera impossible. Jessica Gaorédacteur en chef, a expliqué à The Direct : «Il y avait beaucoup de personnages de bandes dessinées auxquels nous voulions penser pour des raisons amusantes pour lesquelles ils auraient des problèmes juridiques. Mais nous n’avons pas pu utiliser beaucoup d’entre eux à cause de question de droits ou parce que Marvel nous a dit qu’ils avaient d’autres plans. Nous avons essayé d’obtenir un peu plus d’informations mais nous n’avons pas réussi”.

Ainsi remarqua-t-il : «Je dirai que le seul personnage du MCU que nous n’avons pas pu utiliser et qui a vraiment découragé beaucoup d’écrivains dans la salle était Spider-Man. Nous n’avons pu inclure aucun personnage impliqué dans son univers et nous avons été déçus car nous avons beaucoup de fans de Peter Parker”. De cette façon, il a été confirmé qu’aucun personnage du soi-disant Spider-Verse n’aura son caméo dans elle hulk.

