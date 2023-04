Pour cette raison Netflix a annulé la saison 3 de Sexe/Vie

in

Netflix

L’annonce surprise de l’annulation de Sexo/Vida a été confirmée, alors le public se demande ce qu’il est advenu de Netflix.v

©NetflixPour cette raison, Netflix a annulé la saison 3 de Sex/Life.

Sexe/vie Elle s’est positionnée comme l’une des séries romantiques les plus populaires sur le service de streaming. Netflix dans la dernière fois et cette année, ils sont revenus avec leur deuxième saison, qui a obtenu de bons chiffres d’audience. Cependant, cette semaine, il a été confirmé que la production a été annulée et inversée avec un éventuel troisième versement. Si vous voulez savoir ce qui s’est passé, nous allons ici vous dire derrière cette décision.

Cette émission de 14 épisodes au total, créée par Stacy Rukeyser d’après le roman 44 chapitres sur 4 hommes de BB Easton, créé sur la plateforme à la mi-2021 et revenu en mars 2023 avec la deuxième partie. Sa prémisse centrale suit l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari, offrant un nouvel aperçu provocateur de l’identité et du désir féminins.

+Pourquoi Netflix a annulé Sex/Life

Selon un porte-parole de Netflixqui n’a pas donné son nom, saison 2 de Sexe/vie avait « une conclusion naturelle, mentionnant comment la série romantique a clôturé la saga des personnages clés et leur a fourni une fin heureuse ». Compte tenu de cela, le streaming a apprécié le travail effectué par les producteurs, les acteurs et l’équipe technique. Par conséquent, l’explication est que l’histoire a simplement pris fin.

Nul doute que la nouvelle est tombée de manière surprenante sur le public, puisqu’il n’y a pas eu de problèmes d’audience, si l’on observe seulement qu’elle a fait partie du Top 10 mondial des séries pendant quatre semaines consécutives. Plus tard, on a dit que les critiques acerbes de son protagoniste Sarah Chahi ils auraient pu être un déclencheur de la décision, il semble donc y avoir plus que la raison donnée ci-dessus.

D’autre part, l’annulation laisse encore une couverture de doutes dans le public, puisque précédemment la showrunner Stacy Rukeyser avait évoqué des idées pour une éventuelle troisième saison de Sexe/vie. Il est clair qu’il y avait des intentions d’explorer encore plus l’histoire, mais Netflix a pris la décision que deux versements suffisaient pour la série.

