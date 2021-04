Pour cette raison, Millie Bobby Brown n’a jamais vu les films Harry Potter, Marvel et DC.

Dans les années récentes de nombreux films ont dominé à la fois le box-office et les conversations grand public pour leur croissance et leur popularité. Parmi les titres qui ont ces caractéristiques particulières, on retrouve la saga de Harry Potter, basé sur les livres de JK Rowling, l’ensemble Univers cinématographique Marvel et le Univers étendu de DC Comics. Sans aucun doute, ce sont des longs métrages qui ont captivé les téléspectateurs, mais pas Millie Bobby Brown.

L’actrice de 17 ans actuellement travaille actuellement sur la quatrième saison de Stranger Things, l’un des plus grands succès de l’histoire du service de streaming Netflix, où elle joue Eleven. De plus, c’est l’une des faces principales de Godzilla contre Kong, la meilleure sortie en salles depuis le début de la pandémie de coronavirus, et précédemment joué dans Enola Holmes.

Étant l’une des stars du nouveau MonsterVerse de Legendary Productions, elle est invitée à parler à divers médias dans le cadre d’une conférence, et c’est ce qu’elle a fait lors d’une conversation avec Actualités MTV. Là, il a parlé de son travail et de ce qu’il pense des projets de science-fiction, mais également a révélé qu’il n’avait jamais rien vu de Harry Potter, Marvel ou DC Comics. Parce que?

Millie a déclaré: « Donc, je n’ai jamais vu un film de Marven, jamais, et je n’ai jamais vu un film de DC. Des nouvelles, je sais. Ce n’est pas mon truc, mais je suis ouvert. Je n’ai jamais été comme, ‘Oh , Je vais mettre ce film. « J’aime mieux Diary of a Passion, faisons des films romantiques. ». Il a ensuite expliqué la raison: « Je ne suis pas fou de ça, parce que je pense que j’y suis. Je fais déjà ces choses, donc je veux voir des choses qui sont réelles. ».







Enfin, il a déclaré: « Je n’ai jamais vu Harry Potter. J’ai tellement d’amis qui me regardent et me demandent ‘Comment’? Et je dis ‘Je ne sais pas' ». Estas palabras sorprendieron, ya que es procedente de Reino Unido, donde la saga del mago ya está inmersa en la cultura británica, pero al mismo muchos entienden que es normal que se sienta de esa manera al estar en producciones de mundos que no son reales, Pour ce que son évasion est les films les plus terrestres.