Pour cette raison, Luis Miguel a précisé que sa série Netflix est une fiction et "ce n’est pas vrai à 100%"

Cette série puissante et particulièrement attractive d'enceintes de sonorisation s'adresse très clairement à une installation fixe: restauration, hôtellerie, sonorisation en discothèque et salles de conférences de pièces annexes...: ces enceintes PAB- proposent un rapport prix / performances parfait et une qualité excellente.: Paire d'enceintes de sonorisation de grande qualité: Enceintes 2 voies avec une ébénisterie ABS au design tout à la fois fonctionnel et attractif (séries 88 et 68 en bass-reflex), haut-parleurs de grave polypropylène (pour part avec moteur ventilé) et haut-parleur d'aigu à dôme avec diffuseur (Wave Guide). Filtres de fréquences de grande qualité avec stabilité parfaite, grâce par exemple à l'utilisation de condensateurs à film. La série se compose de deux groupes: PAB-88/... et PAB-58/... convainquent par un son très éclatant avec un bon rendement et une dynamique élevée et sont particulièrement optimisées pour des sonorisations un peu fortes avec du matériel moderne de musique. PAB-68/... et les quatre modèles PAB-4... de cette série proposent une tonalité très équilibrée et propre, qui convainc également dans la transmission fidèle des voix et de la musique et qui réagit à la fois de manière discrète pour des niveaux modérés. Particularités: Les modèles 88 et 68 sont dotés, en façade, d'une LED, indicateur de niveau., Les modèles 4 sont disponibles également en 16 Ω pour pouvoir brancher en parallèle jusqu'à 4 pièces par canal, Etrier mural pour tous les modèles de cette série livrés. Grâce à la disponibilité des modèles PAB-416/... en 16 Ω, on peut gérer jusqu'à 8 enceintes par un branchement simple en parallèle à un amplificateur stable sous 4 Ω avec deux canaux. Puissance maximale: 30 WMAX , Puissance nominale: 20 WRMS , Bande passante maximale: 80-22000 Hz , Impédance: 16 Ω , Pression sonore moyenne (1 W/1 m): 87 dB , Pression sonore nominale max.: 100 dB , Dimensions: 150 x 240 x 140 mm , Poids: 1,8 kg , Branchements: bornier HP à pince , Montage: 2 x filetage M6 , Système: