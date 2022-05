Pour cette raison, Jason Momoa a dû s’excuser

in

célébrités

Jason Momoa tourne le dixième volet de Fast and Furious en Italie où une visite à la Chapelle Sixtine a fait polémique avec les gens.

© GettyJason Momoa

Jason Momoa Il fait partie des célébrités qui ont vu sa popularité croître fulgurante ces dernières années. L’acteur est passé de rejoindre le casting de la célèbre série Le Trône de Fer devenir Aquaman dans le Univers étendu DC et maintenant faire partie de la franchise Rapides et furieux comme le prochain méchant Dominic Toretto et ses alliés doivent faire face. Dans ce contexte, l’acteur est actuellement à Rome, en Italie.

Pendant une pause dans l’enregistrement de rapide et furieux 10, Jason Momoa décidé de visiter la Cité du Vatican. La tournée l’a emmené à la chapelle Sixtine, où de nombreuses personnes ont voulu prendre des photos avec la star hollywoodienne, qui a été surprise par la situation mais a accepté toutes les demandes. La vérité est qu’après ces événements, des voix se sont élevées car il est interdit de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos à cet endroit.

Jason Momoa est attentif à ses fans

« J’ai trouvé des gens qui voulaient prendre des photos avec moi, ce qui est très rare, lors d’un voyage au Vatican avec toute cette splendeur, et ils veulent prendre des photos avec moi, ce que je ne comprends pas, mais je l’ai fait quand même. J’ai été très respectueux et j’ai demandé la permission, je pensais que ce serait bien. Je ne voudrais jamais faire quoi que ce soit pour manquer de respect à la culture de quelqu’un, donc si je l’ai fait, je m’en excuse. Ce n’était pas mon intention! »l’acteur s’est montré honnête devant les gens qui pouvaient se sentir mal face à la situation.

Jason Momoa Il a souligné qu’il a laissé un bon don à l’Église en même temps qu’il a été surpris par la beauté de Rome, la ville italienne qu’il a eu l’occasion de découvrir en profondeur pendant son temps libre dans les enregistrements de la prochaine entrée de Rapides et furieux. L’acteur était très énergique dans cet aspect, évidemment le pays européen lui a laissé un sentiment agréable.

Tout finit à la fin Jason Momoa dit qu’il est sur le point de quitter Rome après avoir enregistré presque toutes les séquences nécessaires pour le film mettant en vedette vin Diesel. Puis il a mentionné que c’était « le moment de sa vie » et n’a pas oublié de remercier Universel et l’équipe chargée de le choisir pour être le nouveau méchant de Rapides et furieux. Votre personnage sera sûrement inoubliable!

