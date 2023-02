Pour cette raison, il y aura moins de séries Marvel à l’avenir

MERVEILLE

Kevin Feige a confirmé qu’il n’y aura pas autant de sorties annuelles sur Disney+. C’est la décision que Marvel Studios a prise après la sortie d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania en salles.

© IMDbWandaVision, l’une des séries les plus réussies de Marvel sur Disney+.

L’époque d’Iron Man et de Captain America est révolue pour Studios Marvel. Et c’est que, avec la première de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dans les théâtres, le phase 5 de l’univers cinématographique Marvel a officiellement commencé. De cette façon, la franchise de super-héros présentera de nouveaux changements dans le but d’attirer à nouveau ses fidèles adeptes. Que va-t-il advenir de la série ?

Il est évident que la pandémie de coronavirus a considérablement affecté l’industrie cinématographique. Dans le cas de Marvel, le studio a dû reporter ses sorties en salles et donner la priorité aux sorties de séries en streaming. Ainsi, en 2021, des succès tels que Wanda Vision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? et oeil de faucon.

Le bon accueil tant du public que de la critique spécialisée permet à la franchise de continuer à développer de nouvelles productions. Comme l’a expliqué Kevin Feige, président de la société, cela ne se répétera pas au cours de la phase 5 et la première massive de la série sera interrompue dans Disney+.

+ Kevin Feige explique ce qu’il adviendra de la série Marvel sur Disney+

En dialogue avec Entertainment Weekly, Kévin Feige fait remarquer : «Ce qui est amusant avec les séries en streaming, c’est qu’elles sont là pour toujours et que les gens peuvent continuer à les explorer. Je pense que l’un des aspects les plus puissants d’être à Marvel Studios est que ces films et émissions sont dans l’air du temps. Il est plus facile de frapper quand il y a tellement de produit et de contenu”.

Cependant, il a insisté :Nous voulons que les projets MCU se démarquent vraiment. Ainsi, les gens le verront au fur et à mesure que nous entrons dans les phases 5 et 6. Le rythme auquel nous introduisons la série Disney+ changera afin que tout le monde puisse avoir une chance de briller.”. Dans ce sens, Le président de Marvel Studios a confirmé que le lancement des émissions en streaming sera espacé et diminué.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?