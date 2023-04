Pour cette raison Harry Styles a refusé de participer à La Petite Sirène

in

Le réalisateur du remake live action de La Petite Sirène a révélé qu’il avait proposé le rôle du prince Eric à Harry Styles mais le chanteur populaire a refusé pour cette raison. Faites attention!

Harry Styles Il est l’une des grandes figures du monde de la musique qui ne cesse de grandir professionnellement avec la sortie de son troisième album solo, La maison d’Harryqui l’a catapulté comme l’une des nouvelles bannières de la pop au niveau mondial, tout en se positionnant comme une célébrité qui peut même passer de sa zone de confort à d’autres endroits.

Dans ce sens, Harry Styles a fait ses débuts en tant qu’acteur avec des titres comme Éternels du Univers cinématographique Marvelle jeu mon policier où il joue un policier gay et Ne t’inquiète pas chérie où la vie idyllique d’un couple ordinaire n’est pas ce qu’elle paraît, développant même une intrigue plutôt sombre qui a connu un succès retentissant.

À la suite de la décision de Styles de faire partie d’Hollywood, le réalisateur de la version live action de La petite Sirène, Rob Marshallrévélé à Divertissement hebdomadaire qui avait choisi Harry Styles pour le rôle du prince Eric, essentiel dans l’intrigue de la fantastique aventure d’Ariel, mais le chanteur britannique a décliné cette alternative, forçant le projet de Disney trouver un autre acteur pour le rôle.

Harry Styles veut se démarquer à Hollywood

« Nous l’avons rencontré. C’est vraiment charmant. Un homme merveilleux. Mais à la fin de la journée, il voulait faire et jouer dans les films qu’il a fini par faire et qui étaient un peu plus sombres. »était le raisonnement du cinéaste en charge de La petite Sirène qui a compris la nécessité pour le chanteur de chercher à briller en tant qu’acteur dans une autre classe de contenu pour obtenir une considération différente dans son nouveau rôle au sein d’Hollywood.

Le cinéaste poursuit : « Beaucoup de jeunes musiciens comme Harry essaient de percer dans le cinéma et ne veulent pas nécessairement être vus comme des chanteurs. C’est pourquoi il cherchait vraiment à faire quelque chose en dehors du genre musical, à vraiment se dépasser. »a conclu Rob Marshall qui pense aussi que tout arrive pour une raison et est satisfait du casting qui a fini par développer le film d’action en direct de La petite Sirène.

