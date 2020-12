Pour cette raison, Fox ne diffusera pas My Poor Little Angel cette année pour Noël

Il y a des classiques et des coutumes de Noël qui perdurent au fil du temps, et l’un d’eux, pour de nombreux fans, est de regarder ‘Mon pauvre petit ange’ (‘Home Alone’ 1990), le film réalisé par Chris Columbus et mettant en vedette Macaulay Culkin, accompagné par Joe Pesci et Daniel Stern. Ce fut un succès au box-office, rapportant 476 millions de dollars sur un budget de 18 millions de dollars. Cette réalisation lui a valu une suite à New York avec les mêmes acteurs et trois autres films, mais avec une distribution différente.

De quoi s’agit-il? « Kevin McAllister est un garçon de huit ans, membre d’une famille nombreuse, qui est accidentellement laissé à la maison lorsque toute la famille part en vacances en France. Kevin apprend à se débrouiller seul et même à se protéger d’Harry et Marv, deux scélérats qui ont entrepris de piller toutes les maisons verrouillées de leur quartier. Dès que sa mère lui manque, il se dépêche de retourner à Chicago pour récupérer son fils « . (Filmaffinity)

Lors de l’installation pendant les Fiestas de Noël et nouvel an, le public l’a considéré comme un film phare pour célébrer cette fois, mais cette année, cela n’arrivera pas. Ils ont rapporté que La chaîne de télévision Fox ne diffusera pas « My Poor Little Angel » cette année, ainsi que ce ne sera pas le cas avec sa suite. Parce que?

+ Pour cette raison, Fox ne diffusera pas « My Poor Little Angel »:

Quand Disney j’achète Renard et c’est devenu officiel en 2019, il y a eu de nombreux changements dans les entreprises, et cela s’est approfondi avec la création du service de streaming Disney +, qui comprend un contenu exclusif. L’arrivée de la plateforme en Amérique latine contenu modifié destiné à la télévision, et c’est pourquoi il ne sera pas disponible sur la chaîne traditionnelle.

+ Où pouvez-vous voir «Mon pauvre petit ange»?

Actuellement les films ‘Mon pauvre petit ange’ et « Mon pauvre petit ange 2: perdu à New York » peut être vu sur le service de streaming Disney +. De cette manière, Ils devront recourir à la plateforme de la compagnie de la souris pour voir ce classique de Noël, en attendant que ce soit résolu pour lui 2021.