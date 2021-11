Pour cette raison, Andrew Garfield et Tobey Maguire n’apparaissent pas dans la bande-annonce de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

MOOSE TOYS Veilleuse torche Go Glow Buddy Spider-Man

Veilleuse Torche Spiderman Modèle : Go Glow - Luciole. Coloris : Rouge et Bleu Collection : Spiderman Marvel Dés 6 mois. 2 en 1 : Torche et Veilleuse Spiderman ! Activation automatique au mouvement. Soulevez le cône de sa base et cette superbe veilleuse Spiderman devient une lampe torche très pratique ! Elle continue à emettre une douce lumière de veilleuse durant deux minutes une fois reposé. Confectionnée dans une matière douce et souple, cette veilleuse et lampe de poche 2-en-1 est le compagnon idéal. Elle affiche un visage amical à l'heure du coucher, avec une douce lueur et une fonction lampe de poche très pratique. Posée sur la table de chevet, c'est une agréable veilleuse, mais quand on la détache de son socle, elle se transforme en lampe torche comme par magie. S'éteint automatiquement après 10 minutes. Veilleuse Spiderman Go Glow - Utilisations : - Cette veilleuse fun et fonctionnelle a une double fonction, avec sa torche qui aidera votre enfant à retrouver ses jouets la nuit