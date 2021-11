Pour célébrer le jour de Stranger Things, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la quatrième saison

MINI SAC A DOS POP DESIGN / STRANGER THINGS / LOUNGEFLY

Stranger Things est la série fantastique phénomène mettant en scène une bande d'adolescents et se déroulant dans les années 80. Loungefly a ici représenté l'intrigue de la saison un avec des personnages dans le style des figurines Funko Pop. Sur un fond de forêt sombre, on retrouve Mike, Eleven, Lucas et Dustin sur le haut du sac. Sur la poche avant, on retrouve Will et le Demogorgon à l'envers, pour représenter la dimension qu'ils appellent "Upside Down". A l'arrière, on retrouve aussi Barb à l'envers. Les bretelles et anses du sac à dos sont rouges pour créer un joli contraste. Un sac à dos au look délicieusement rétro qui fera sans aucun doute le bonheur des fans de la série.