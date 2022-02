Pour ce détail incroyable, les fans demandent le crossover entre Euphoria et Grey’s Anatomy

HBO MAX

Eric Dane a évoqué l’incroyable coïncidence entre les deux séries. Découvrez le lien entre le drame médical et la fiction mettant en vedette Zendaya.

©IMDBEuphoria et Grey’s Anatomy, deux des séries les plus populaires.

Le catalogue de hbo max Il regorge de classiques et de productions plus que populaires en matière de films et de séries. Mais il y en a un qui, semaine après semaine, bat tous les records et devient rapidement tendance : euphorie. Le drame pour adolescents mettant en vedette Zendaya Un nouvel épisode est diffusé chaque dimanche. Et parmi tous les détails montrés dans chacune des scènes, celui qui a attiré l’attention et a incité les fans à exiger un croisement avec L’anatomie de Grey.

La série originale de HBO est arrivée en 2019 de la main de Sam Levinson avec une prémisse claire : un groupe d’adolescents vit les hauts et les bas de l’amour et de l’amitié dans un monde de réseaux sociaux, de sexe, de drogue et de violence. Ainsi, de jeunes comédiens devenus des icônes sur Internet comme Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira et Alexa Demieentre autres.

Mais aussi, d’autres artistes adultes ont rejoint le casting. Dans ce sens, eric danois semblait donner vie à Cal Jacobs, le père strict de Nate. C’est pour cette deuxième saison qu’on en savait un peu plus sur le passé de cet homme et les situations qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Et dans ce contexte, un lien incroyable est apparu avec la série médicale par excellence, L’anatomie de Grey.

Alerte spoil. Dans l’un des épisodes, HBO Max a présenté le lien de Cal avec son meilleur ami, qu’il a finalement embrassé dans un bar gay. Mais ce n’est pas tout, car le nom du personnage chargé de Henri Eikenberry il a été… Dereck ! Eric Dane a également eu son temps dans le drame de Shonda Rhimes, jouant le Dr Mark Sloanqui était à son tour un grand ami du Dr Derek Bergerpapier patrick dempsey.

C’est-à-dire que pour les deux rôles, son meilleur ami partageait le nom de Derek. Cela a été rapidement mis en évidence avec des mèmes sur les réseaux sociaux. viendra-t-on croisement? Pour le moment, Dane a seulement fait remarquer: « Je ne veux certainement pas offenser les fans de Grey’s Anatomy. Mais en tant qu’acteur, je veux pouvoir expérimenter différents personnages et j’espère que vous vous joindrez à moi dans ce voyage.”.

