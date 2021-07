« Pour aimer sans loi » : Ana Brenda, réapparaîtra-t-elle dans la saison 3 en tant qu’Alejandra Ponce ?

La première saison de « Médecins, bouée de sauvetage« Conclu le lundi 9 mars 2020 avec un épisode qui a clôturé certaines histoires et laissé d’autres ouvertes pour la deuxième saison, y compris la possibilité de revoir Ana Brenda Contreras dans »Pour aimer sans loi”.

Le producteur José Alberto Castro a fusionné l’univers de “Pour aimer sans loi » avec « Ligne de vie médicale”, Telenovela avec Livia Brito et Daniel Arenas. Cela pourrait changer le cours de la fiction avec David Zepeda et Altair Jarabo.

A la fin du dernier épisode de « Ligne de vie médicale”, Alonso Vega remercie Gonzalo de s’être occupé d’une patiente et il lui assure que sa situation va de mieux en mieux, il est donc temps de la réveiller petit à petit.

Lorsqu’ils entrent tous les deux dans la chambre d’hôpital, ils rencontrent Paula Ruiz (Azela Robinson), la mère d’Alejandra Ponce, s’occupant d’une femme mystérieuse, et bien que son visage ne soit jamais vu, tout porte à croire qu’il s’agit du célèbre avocat qui serait décédé la deuxième saison de « Pour aimer sans loi”.

Concernant le retour éventuel d’Ana Brenda Contreras dans le troisième volet de « Por Amar Sin Ley », « El Güero » Castro n’a pas voulu révéler de détails. « Il y a beaucoup d’hypothèses et de nombreuses approches de ce que nous pouvons développer avec l’histoire, ce que nous faisons, c’est ouvrir ces lignes avec les gens pour voir ce qu’ils voudraient, nous travaillons avec des gens là-dessus et il y a beaucoup de choses que nous soulevons, » a-t-il partagé avec les Stars.

COMMENT LES FANS DE « POR AMAR SIN LAW » ONT-ILS RÉAGISSÉ ?

Bien qu’il n’y ait rien d’officiel et qu’il ne s’agisse pour le moment que de spéculations, les adeptes de la telenovela de Televisa et d’Ana Brenda sont plus que ravis de cette possibilité. « Quelle bonne nouvelle Ana Brenda, ma plus belle avocate est vivante. Aujourd’hui, j’ai vu sur le brancard si c’est elle », a écrit un internaute sur Instagram.

« Quelqu’un m’explique la fin, que faisait la mère d’Alejandra là-bas ? Qui était la femme ? Est-ce Alejandra ? », a demandé un spectateur intrigué sur Instagram.

« J’ai eu le doute dans la dernière scène, Alejandra serait-elle celle sur le lit d’hôpital ? », peut-on lire dans un autre commentaire.

COMMENT ALEJANDRA PONCE EST-ELLE MORTE ?

Dans les premiers chapitres du deuxième volet de « Pour aimer sans loi», Une fusillade éclate au milieu d’un restaurant et Alejandra se fait tirer une balle dans le ventre qui provoque finalement sa mort.

Après plusieurs jours d’observation à l’hôpital, Alejandra est déconnectée devant Ricardo Bustamante, l’amour de sa vie. Lors de ses funérailles, Ricardo promet de se venger des responsables du crime.

Cependant, apparemment à la fin de « Ligne de vie médicale« Apparemment, Alonso a tout prévu pour empêcher ‘El Ciego’ de mettre fin à ses jours. Que se passera-t-il si Alejandra est en vie ?

En revanche, souvenons-nous d’Ana Brenda abandonnée »Pour aimer sans loi« Parce qu’il ne pouvait pas continuer à enregistrer la telenovela car il avait un autre engagement professionnel.

« Quand j’ai fait la première saison de Por amar sin ley, c’était mon dernier projet avec Televisa, vu le succès qu’il a eu, ils ont décidé de faire une autre saison et José Alberto Castro me dit [el productor], ‘Je veux dire, je ne peux pas le faire sans toi’, c’est une distribution chorale et tous les personnages sont importants et Alejandra est une partie super importante de cette histoire. Alors j’étais censé finir Pour aimer sans loi J’allais prendre trois mois de congé pour lancer Dynasty et nous avons utilisé ces trois mois pour enregistrer la deuxième saison », expliquait-il à l’époque.

Sergio Basañez, Ana Brenda et David Zepeda à la fin de « Por amar sin ley » (Photo: Televisa)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE » POUR AIMER SANS LOI «

Interprétée par Ana Brenda Contreras, Alejandra Ponce est une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Lors de son mariage avec Carlos, la police arrête Carlos, provoquant l’interruption du mariage entre les deux. Après un certain temps, Alejandra commence à connaître Ricardo, et grâce à lui, elle commence à travailler chez Vega y Asociados.

Joué par David Zepeda, Ricardo Bustamante est un avocat spécialisé en droit de la famille. Ricardo est un homme sérieux et honorable, mais en raison de l’infidélité de son ex-femme Elena, il décide de divorcer. Ricardo a deux beaux-enfants, Féderico et Natalia, qu’il considère comme ses propres enfants.

Joué par Julián Gil, Carlos Ibarra est un avocat prestigieux qui possède son propre cabinet d’avocats. Carlos est surtout connu pour avoir pris des affaires de criminels et de meurtriers et fait tout ce qu’il peut pour obtenir plus d’argent et plus de pouvoir. Le jour de son mariage avec Alejandra, il a été arrêté pour le meurtre présumé de Patricia, une travailleuse du sexe qui était avec lui la veille de leur mariage.

Interprété par José María Torre Hütt, Roberto Morelli est avocat pénaliste pour Vega y Asociados. C’est un homme féminin qui aime boire et aller à des fêtes. Roberto est le meilleur ami de Leonardo. Il essaie de conquérir Victoria, mais elle ne tombe pas facilement amoureuse de lui.

ROBERTO MORELLI est un beau et charmant avocat pénaliste qui est l’un des associés du cabinet Vega. C’est une dame qui ne manque pas l’occasion d’avoir une nouvelle conquête. (Photo : Televisa)

Joué par Sergio Basañez, Gustavo Soto est un prestigieux avocat de la famille pour Vega y Asociados. Gustavo entretient une relation avec Milena, son amant. Mais après avoir réalisé que ce qu’elle a fait était mal, elle décide de rompre avec son amant, mais lorsque Milena se sent trahie par Gustavo, elle fait tout son possible pour que son mariage avec Isabel prenne fin.

Interprétée par Altair Jarabo, Victoria Escalante est une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Elle a un intérêt romantique pour Roberto, mais comme elle est une femme féministe qui croit que les hommes ne sont pas nécessaires pour qu’une femme soit puissante, elle décide de l’ignorer. Victoria est une femme courageuse qui se bat et défend les droits des femmes.

Interprété par Guillermo García Cantú, Alonso Vega est propriétaire du cabinet d’avocats Vega y Asociados. Alonso est celui qui conseille et surveille toutes les affaires que ses avocats ont.

Interprété par Pablo Valentín, Benjamín Acosta est un avocat ambitieux pour la société Vega Y Asociados. Benjamin a une femme et un fils, mais il entretient une relation avec Leticia, et avec elle, il essaie de faire tout son possible pour être reconnu pour ses efforts dans l’entreprise.

BENJAMÍN ACOSTA est un avocat calculateur, ambitieux et envieux spécialisé dans les affaires civiles et le droit fiscal. Il est marié et a des enfants, mais entretient une relation amoureuse avec sa collègue Leticia. (Photo : Televisa)

Interprétée par Ilithya Manzanilla, Olivia Suárez est une avocate dévouée dans les affaires de violence familiale et professionnelle. Olivia est une femme sensible et romantique qui croit en l’amour. Elle est secrètement amoureuse de Leonardo, son coup de cœur.

Interprétée par Geraldine Bazán, Elena Fernández est la mère de Féderico et Natalia. À la suite d’une relation clandestine qui a eu lieu en dehors de leur mariage, Elena divorce de Ricardo, mais elle n’accepte pas qu’elle a perdu Ricardo, alors elle essaie de récupérer Ricardo en le machinant et en le faisant chanter avec ses enfants.

Joué par Moisés Arizmendi, Alan Páez est le cousin de Carlos. C’est un avocat médiocre qui ne ressent que de l’envie et de la haine envers son cousin, car il est plus reconnu dans le domaine professionnel et a toujours obtenu ce qu’il voulait pour ses efforts et ses réalisations.

Interprété par Manuel Balbi, Leonardo Morán est avocat pour Vega y Asociados. Leonardo est un homme beau, réservé, intelligent, sérieux et très professionnel, un quadragénaire. Un avocat spécialisé en droit pénal, dévoué à son travail. Il est le meilleur ami de Ricardo Bustamante et est toujours là pour lui donner de bons conseils. Leonardo est un homme très correct, éthique et responsable, c’est pourquoi il a beaucoup de crédibilité, à la fois dans le cabinet d’avocats et dans les tribunaux de Mexico.

Joué par Víctor García, Juan López est un avocat indépendant qui travaille entre autres dans les affaires familiales, mais se passionne pour les affaires pénales. Il éprouve une profonde admiration pour les avocats de la société Vega y Asociados et toutes les connaissances qu’il a acquises l’ont été grâce à eux.

Interprétée par Eva Cedeño, Leticia Jara est avocate junior dans les affaires familiales pour Vega y Asociados. Elle est professionnelle et bonne dans son travail, mais très impulsive. Elle, comme Benjamin, est frustrée de ne pas avoir un meilleur poste au cabinet d’avocats. Leticia est la meilleure amie d’Elena et son espionne, au sein du cabinet, surtout ce que fait Ricardo. Elle entretient une relation avec Benjamin et l’aide de toutes les manières possibles pour pouvoir atteindre le maximum de puissance.

LETICIA JARA est une femme séduisante et sensuelle qui travaille comme avocate spécialisée en droit commercial et familial au cabinet d’avocats Vega y Asociados. Vous savez que vous avez un bon corps et vous en profitez à votre convenance. (Photo : Televisa)

Interprétée par Azela Robinson, Paula Ortega est la mère d’Alejandra, elle lui conseille toujours de faire ce que son cœur lui dit et la protège toujours. C’est l’ex-femme de Jaime.

Joué par Roberto Ballesteros, Jaime Ponce est un avocat très prestigieux, beaucoup plus dédié à l’enseignement, aujourd’hui. Il est le père d’Alejandra, l’ex-mari de Paula et le meilleur ami d’Alonso Vega. Il aide toujours sa fille en la conseillant dans les cas compliqués.

Interprétée par Kimberly Dos Ramos, Sofía est une avocate pénaliste spécialisée dans les droits de l’homme qui entre à Vega y Asociados à un moment très vulnérable, mais elle le fait toujours. Efficace, déterminée, forte, mais avec un grand sens d’aider les autres, Sofia ne se laisse pas intimider. Elle ressent une certaine attirance pour Ricardo, même si elle sait qu’il aime Alejandra.

Interprété par Marc Clotet, Adrián est un avocat pénaliste spécialisé en droit international. Adrián est méticuleux et prudent, des traits qui contrastent directement avec le caractère impulsif de Roberto Morelli. Avec Roberto, la relation de travail est tendue, en raison de leurs divergences d’opinions sur la manière de traiter les affaires pénales et plus encore en raison de leur intérêt mutuel pour Victoria.

En aimant sans loi se concentre sur un cabinet d’avocats spécialisé en droit familial et pénal « Vega y Asociados ». Le roman a été réalisé pour Televisa et Univisión. (Photo / s: Televisa / Instagram)

Interprété par Marco Méndez, Javier est un criminologue qui rejoint Vega y Asociados, mais n’est pas d’accord avec les valeurs de camaraderie du cabinet. Javier est froid et méfiant. Il préfère travailler seul, sans impliquer de sentiments, mais en essayant toujours d’obtenir la vérité. En raison de sa nature même, il a eu des problèmes avec les membres les plus émotifs du cabinet, tels que Gustavo, Sofia et Alejandra.

Jouée par Alejandra García, Lorena est une avocate très compétente et nouvellement diplômée qui ne sait pas vers quelle spécialité elle va être encline. Elle accompagne tous les avocats du cabinet.

Joué par Julio Vallado, Manuel est un jeune étudiant en droit de son dernier semestre qui effectue son stage professionnel à Vega y Asociados. Enthousiaste et passionné par le droit, Manuel veut apprendre tout ce qu’il peut chez Vega y Asociados. Il admire tous les avocats du cabinet et est également attiré par Lorena.