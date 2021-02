Poupelle, Pokemon, Demon Slayer, Gintama et Promised Neverland restent dans le Top 10

Poupelle des villes-cheminées

«Poupelle of Chimney Towns d’Akihiro Nishino», le film d’animation du Studio 4 ° C, a conservé la quatrième place lors de son septième week-end. Le film a fait 73 283 100 yens (696 600 USD) en 3 jours. Un total de 18,42 millions USD a été gagné jusqu’à présent.

Le film a débuté par un hot-shot le 25 décembre.

LISTE DU PERSONNEL

Yusuke Hirota en tant que directeur

Nishinoya en tant que superviseur de la production, créateur original et scénariste

Atsuko Fukushima en tant que concepteur de personnages.

Pokemon le film: secret de la jungle

«Pokemon The Movie: Secret Of The Jungle» a pris place, n ° 7 dans sa septième semaine. C’est le 23e film d’animation de la franchise Pokemon. Le film a rapporté 39 598 500 yens du vendredi au dimanche. Le film a empoché un total de 1 533 830 700 yens (14,58 millions USD).

Le film était classé n ° 2 lors de son week-end d’ouverture. Ouvert le 25 décembre, le film a pris un peu de retard en raison de la pandémie de Covid-19.

L’Occident pourra assister au film en 2021.

LISTE DU PERSONNEL

Atsuhiro Tomioka en tant qu’écrivain

Tetsuo Yajima en tant que co-auteur

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Le film: Mugen Train

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Le film: Mugen Train est resté n ° 2 à sa 17e semaine. 92 000 billets ont été vendus ce week-end. Un gain d’environ 1,38 million USD a été réalisé en 3 jours. 27,07 millions de billets ont été vendus, et un montant énorme de 37 179 382 650 yens (353,6 millions USD) a été accumulé.

Le film est resté en première position pendant 12 semaines consécutives, créant des ravages pour la base de fans et faisant une grande fortune avec le film. À la 13e semaine, le film est tombé à la position n ° 2 et est revenu avec un bang à la position n ° 1 à nouveau à la 14e semaine.

Le film a surpassé son grand rival de tous les temps «Spirited Away» de Hayao Mizayaki.

Le film est projeté dans 38 salles IMAX au Japon.

Parler de chiffres: le film a connu le week-end d’ouverture le plus élevé au monde du 16 au 18 octobre. Le film a vendu 3 424 930 billets et a rapporté 4 623 117 450 yens (environ 43,85 millions de dollars américains) au Japon au cours de ses trois premiers jours. Le film a vendu 910 507 billets et a gagné plus de 1 268 724 700 yens (environ 12,03 millions de dollars américains) le jour de son ouverture seulement, ce qui en fait la plus haute ouverture en semaine que le Japon ait jamais connue.

LISTE DU PERSONNEL

TOHO et ANIPLEX s’occupent de la distribution du film.

Funimation et ANIPLEX projetteront le film en Amérique du Nord au début de 2021

Gintama: la finale

Le nouveau film d’anime du manga Gintama de Hideaki Sorachi «Gintama: The Final» est passé de la troisième à la cinquième place à sa cinquième semaine. Le film a fait environ 650 400 USD du vendredi au samedi. Avec plus d’un million de billets vendus, le film a réalisé un gain total de 1 415 817 100 yens (environ 13,46 millions USD).

Le film a débuté à la première place le 8 janvier et a mis fin à Demon Slayer: la séquence de 12 semaines consécutives de Kimetsu no Yaiba au sommet. Le manga a également inspiré une préquelle de deux épisodes, Gintama: la demi-finale. L’anime a été présenté en exclusivité au Japon sur le service dTV le 15 janvier. Un roman appartient également au film de Mirei Miyamoto qui a été expédié le 8 janvier.

Le manga a également inspiré de nombreux anime vidéo originaux (OVA), des animations événementielles, deux films d’action réelle et deux retombées en direct sur le net. Viz Media a publié les 23 premiers volumes en anglais.

Le pays imaginaire promis

«The Promised Neverland»: le film d’action en direct du manga Kaiu Shirai et Posuka Demizu est passé de la 8e à la 9e place la 8e semaine après sa sortie. Il a fait environ 28 718 915 yens, soit (273 100 USD) en seulement 3 jours du vendredi au dimanche. Le film a rapporté un total de 1 862 403 250 yens (environ 17,70 millions USD).

Ouverture le 18 décembre, le film a rapporté 373 372 850 yens en seulement 3 jours.

Le manga Promised Neverland est sorti en août 2016 par Shirai et Demizu dans le Weekly Shonen Jump. Ils l’ont terminé le 15 juin. Toonami a diffusé l’anime en avril 2019. La deuxième saison devait être créée en octobre mais est arrivée en retard en raison de la pandémie de Covid-19.

«The Night Beyond the Tricornered Window», le film d’action en direct de Tomoko Yamashita, a chuté du top 10 lors de son troisième week-end.

