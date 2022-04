Poupée russe saison 2 : Pourquoi la série a-t-elle mis si longtemps à revenir sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de Poupée russe est sur le point d’être diffusée sur Netflix, mais il y avait une raison pour laquelle son retour a été retardé de près de trois ans. Connaître la raison principale !

©NetflixPoupée russe saison 2 : Pourquoi la série a-t-elle mis si longtemps à revenir sur Netflix ?

le service de streaming Netflix se prépare pour la première des nouveaux épisodes d’une série qui avait fait parler de lui lors de sa première saison, mais contrairement à ce qui se passe avec ses succès, elle revient après plus de trois ans. On parle de poupée russeavec Natasha Lyonne, qui a traversé des situations qui ont entraîné un retard qui a semé l’incertitude chez ses fans. Qu’est-ce qui s’est passé?

Le synopsis des chapitres suivants est le suivant : « Se déroulant quatre ans après que Nadia et Alan ont échappé à la boucle temporelle de la mortalité, il continuera à approfondir le thème existentiel à travers une prise de science-fiction souvent humoristique. Dans cette saison, qui révèle un destin encore pire que la mort implacable, Nadia et Alan est entraîné plus profondément dans le passé de l’autre à travers un portail temporel improbable situé dans l’un des endroits les plus célèbres de Manhattan.Au début, cela ressemble à une aventure intergénérationnelle en constante expansion à travers les âges.mais bientôt ils découvrent que cet événement extraordinaire pourrait être excessif et ils doivent trouver une issue ensemble ».

+Pourquoi Russian Doll a-t-il été si lent à revenir ?

Cette comédie a fait sa présentation au catalogue de la plateforme le 1er février 2019, avec des audiences positives et des nominations aux Emmy Awards, dont le renouvellement a été confirmé en juin de la même année. Étant si populaire, la décision de l’entreprise de plus de trois ans de retard pour leurs nouveaux épisodesmais il y a une raison précise.

Après avoir été rénové, le premier plan était de commencer le tournage au début de 2020, mais comme cela s’est produit avec différentes productions cinématographiques et télévisuelles, la pandémie de coronavirus était le principal inconvénient au moment de développer les enregistrements. Les arrêts répétés ont conduit à une reprise des travaux en mars 2021, avec un protocole sanitaire strict.

Avec le tournage terminé et le début de la post-production, Netflix Il a communiqué à travers ses réseaux sociaux que saison 2 de poupée russe sera disponible à partir du mercredi 20 avril prochain. natasha lyonne reviendra dans le rôle de Nadia, accompagnée d’un casting composé de Annie Murphy, Sharlto Copley, Greta Lee, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Neal Mayer et Ephraim Sykesentre autres.

