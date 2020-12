Poupée Kash et tee-shirt Grizzley Boss sur « Bossa Nova »

Ce n’est rien d’autre que l’amour de la ville sur celui-ci. Les artistes de Detroit Kash Doll et Tee Grizzley se sont réunis pour partager leur dernier single, « Bossa Nova ». Kash Doll domine sur sa piste de rimes rapides où elle s’assure que Grizzley sait qu’elle est la responsable. Il ne reste pas à côté et ne la laisse pas parler. la star de 26 ans revient avec quelques bars autoritaires.

Ce fut une année chargée pour Kash Doll car elle a eu un certain nombre de collaborations en 2020. Elle figurait sur le record n ​​° 1 de Big Sean Détroit 2 et lié avec City Girls sur « Supa Hood » de K. Michelle. Elle a rejoint DJ Infamous, Benny The Butcher et Mulatto sur « Bad Azz » et plus tôt cette année, elle a fait une apparition sur « Nervous » avec Icewear Vezzo et Zaytoven. Nous ne savons pas si elle travaille actuellement sur son prochain projet, mais Kash Doll gardera ces versions à venir même si ce n’est pas le cas.

Diffusez « Bossa Nova » de Kash avec Tee Grizzley et partagez vos impressions.

Paroles de citations

Vraie chienne de gouttière, j’ai bien mon corps et mon esprit

Je ne peux pas voir les opps à moins que je regarde en arrière avec le recul

Je suis dans un Royce, et la salope n’a même pas 5’9 « (Royce)