Poupée asiatique après la mort du roi Von: « I Wanna Die 2 »

CupcakKe s’est entretenu avec Asian Doll ce matin, qui ne serait pas « bien » après la mort du roi Von.

Asian Doll et King Von ont eu des liens romantiques pendant une grande partie de cette année et, malgré leurs hauts et leurs bas, il y avait définitivement beaucoup d’amour partagé entre eux. Avec la tragique nouvelle que le roi Von est décédé ce matin à la suite d’une fusillade avec l’équipe de Quando Rondo et d’une possible implication de la police, Asian Doll ne serait pas « bien » selon CupcakKe, qui s’est entretenu avec elle aujourd’hui. « Je viens de raccrocher avec une asiatique, elle ne sonne pas bien », a écrit CupcakKe sur Twitter. « S’il vous plaît vérifier si vous savez où elle reste immédiatement. » Peu de temps après la mise à jour de CupcakKe, Asian Doll a partagé sa première mise à jour en plusieurs jours après avoir pris congé des médias sociaux. Elle a manifestement le cœur brisé de la perte de son petit ami. «Je veux mourir 2 Shid j’ai l’impression que je suis déjà morte», écrit-elle. Nous envoyons des prières à Asian Doll, ainsi qu’aux amis et à la famille de King Von.

Prince Williams / Wireimage / Getty Images Les rappeurs ont réagi aux nouvelles toute la matinée, y compris Lil Yachty, Russ, Wale et plus encore. C’est un moment difficile pour quiconque dans la communauté hip-hop. King Von venait de sortir son nouvel album Bienvenue sur O Block la semaine dernière. Il avait 26 ans au moment de sa mort. Si vous ne le connaissez pas, lisez plus ici. Repose en paix.