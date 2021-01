Poudlard rouvre ses portes: HBO Max prépare une nouvelle série basée sur l’univers Harry Potter, selon ‘The Hollywood Reporter’

HBO Max recherche des écrivains et des idées de nouvelles fictions basées sur l’univers Harry Potter créé par JK Rowling dans la saga littéraire du magicien adolescent et qui a trouvé ses plus grands succès dans les films produits par Warner entre 2001 et 2011. C’est ce que rapporte ‘The Hollywood Reporter’ dans une histoire qu’il a par la suite retirée mais qui est déjà devenue le thème central de conversation de centaines de potterheads de tout le monde.

C’est une nouvelle tentative de Warner pour empêcher la franchise de se désintégrer complètement: depuis 2011, elle teste différentes formules pour garder le potterverse en vie, principalement avec les deux films « Fantastic Beasts », dont la troisième partie est en cours. De plus, la rumeur constante selon laquelle la pièce «Harry Potter et l’enfant maudit» aura une adaptation pour le grand écran (ou peut-être le petit?) À un moment donné.

Un projet dans l’air

La vérité est que, officiellement, et malgré les informations de «The Hollywood Reporter», Warner a déclaré au point de vente qu ‘ »il n’y a pas de série en développement en studio ou sur la plateforme de streaming »., ce qui signifierait que, si l’intention existe, elle est dans un état de développement absolument embryonnaire. Donc, pour l’instant, nous devons attendre, malgré le fait qu’une autre des rumeurs très juteuses qui ont circulé sur Internet parle d’un retour d’une partie du casting original dans la franchise.

Pour l’instant, nous devrons continuer à attendre des projets tels que les suites de ‘Fantastic Beasts’, l’adaptation rumeur du jeu ou le style de jeu vidéo tant attendu bac à sable «Héritage de Poudlard». Jeter comptant sur le questionnement dont souffre JK Rowling dans les réseaux en raison de ses opinions controversées sur les femmes trans pas être équivalent à un coup au box-office.