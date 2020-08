Pouchpass: Thermomètre Clinique Intelligent Pour Le Poignet

Il existe des thermomètres cliniques intelligents, mais les appareils qui mesurent la température corporelle en continu sont une rareté en dehors des hôpitaux. Le thermomètre PouchPass est censé suivre la température au poignet toutes les minutes et donc être une aide utile en période de pandémie corona.

PouchPass, qui est financé par la plateforme de financement participatif Indiegogo, ressemble à un simple tracker de fitness. Cependant, le portable a un capteur de température corporelle à bord, qui, en conjonction avec un algorithme complexe, est censé fournir des données précises sur la température corporelle du porteur. Et le thermomètre clinique pour le poignet est également intelligent.

Thermomètre clinique ultra léger sans pile

PouchPass se connecte à l’application du fabricant sur le smartphone via Bluetooth. Dans l’application disponible pour iOS et Android, vous pouvez visualiser les données collectées en temps réel et dans un historique. S’il y a des changements significatifs de la température corporelle, vous recevrez une notification sur demande.

Particulièrement pratique: le thermomètre clinique intelligent n’a pas besoin d’être chargé. Une pile bouton alimente le portable en énergie jusqu’à six mois. Le bracelet étanche en silicone et polycarbonate, y compris le tracker, ne pèse que dix grammes.

Le groupe cible de PouchPass ne sont pas seulement des particuliers, mais également des entreprises qui souhaitent équiper leurs employés avec le portable en raison de la pandémie en cours. Le fabricant fait de la publicité avec des normes de confidentialité extrêmement élevées.

PouchPass réussi à Indiegogo

Remarque sur le financement participatif Les campagnes de financement participatif impliquent un risque de défaut financier pour les supporters. Par conséquent, renseignez-vous au préalable sur vos droits et les options de remboursement.

Le thermomètre clinique intelligent n’est pas encore disponible dans le commerce. Le constructeur le finance via le site Web de financement participatif Indiegogo et a pu atteindre l’objectif de financement avant la fin de la campagne. Les personnes intéressées peuvent obtenir le PouchPass en trois tailles et cinq couleurs à un prix spécial d’environ 29 euros. Les appareils portables doivent être expédiés dans le monde entier en septembre.