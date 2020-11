Poster son fils mort sur TikTok, la vidéo fait 10 millions de vues avant d’être supprimée

Le mécanisme de diffusion de vidéos sur TIC Tac C’est le secret qui a rendu l’appli si populaire en quelques mois, mais c’est aussi à l’origine d’incidents qu’aucun système d’intelligence artificielle ne semble en mesure d’atténuer pour le moment. Le dernier s’est produit ces jours-ci, quand devant la poussée de l’algorithme de recommandation de l’application s’est terminé un contenu controversé: une vidéo publiée par la mère d’un enfant récemment décédé, dans laquelle l’auteur elle tient le corps sans vie de son fils dans ses bras l’embrasser et faire synchronisation labiale de la chanson en arrière-plan.

Pour annoncer la nouvelle, le journal Itv a réussi à faire supprimer la vidéo après avoir contacté TikTok directement. Entre-temps, cependant, le clip avait été affiché plus de 10 millions de fois, provoquant diverses réactions de la part du public souvent très jeune de l’application. Le fait que le clip était accompagné de hashtags qui n’avaient pas grand-chose à voir avec ça avec ce qu’elle a représenté, elle a aidé la vidéo à se répandre parmi les communautés et les utilisateurs intéressés par d’autres choses: les algorithmes de TikTok en fait, bien que phénoménaux pour reconnaître ce qui est intéressant, ne montrent pas autant de sensibilité en ce qui concerne le contenu réel des vidéos.

Beaucoup de vues totalisées par la vidéo se réfèrent donc à des personnes qui l’ont soudainement trouvée devant sans la chercher. Selon ce qui a été rapporté par ITV, le contenu a été rapporté plusieurs fois, mais jusqu’à l’intervention du journal aucun des modérateurs n’avait jugé nécessaire de le supprimer: les réponses renvoyées par le système interne de reporting de contenu rapportaient en effet jusqu’à il y a quelques heures que la vidéo respectait largement la réglementation de la plateforme.

Après la suppression de la vidéo, un porte-parole de TikTok a présenté ses condoléances à l’auteur de la vidéo, ajoutant – pour expliquer la décision prise dans un premier temps – que pour la plateforme «il peut être difficile de trouver un équilibre entre la garantie de la liberté d’élaborer et d’exprimer son chagrin aux utilisateurs et les attentes de sécurité et de tranquillité d’une large communauté de spectateurs». L’affaire n’est en fait pas isolée, et à ce jour il existe encore plusieurs vidéos en ligne dans lesquelles des parents ou des proches partagent en ligne le deuil de leurs proches perdus en les exposant sans vie dans leur tiktok.