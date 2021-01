Post Malone, Slash et Chad Smith reprennent des chansons rock en direct | 45S

2021 commence fort. Rappeur Post malone il continue de montrer son amour pour le rock malgré la musique d’un genre quelque peu différent. Lui, avec le guitariste mythique Slash et Chad Smith des Piments rouges piquants ils ont joué leurs propres versions de différentes chansons rock.

Cela a eu lieu lors de l’événement appelé « Bud Light Seltzer Sessions » pour la nouvelle année. Là, Malone a joué certaines de ses chansons, ce qui a ravi le public alors qu’il célébrait l’arrivée de 2021.

Après cela – et à la surprise de tous – il a appelé Slash et Chad pour monter sur scène avec lui et chanter deux chansons aussi rock que le moment où elles ont vécu.

Ensemble, ils ont joué deux chansons: « Rooster » d’Alice in Chains, qui a été interprétée par Smith et le bassiste Chris Chaney. Il a ensuite fait appel à Slash pour interpréter «War Pígs» de Black Sabbath. Sans aucun doute, un grand geste qui montre que l’artiste est ouvert à ses débuts dans différents genres.

A noter que ce n’est pas la première fois que Malone fait ressortir son côté rocker. Il a fait un concert hommage au Nirvana, a joué aux côtés des Red Hot Chili Peppers aux Grammy Awards 2019 et a même collaboré avec Ozzy Osbourne sur une chanson de son nouvel album.

Sans plus tarder, nous vous laissons l’ensemble complet de Post Malone pour la nouvelle année.