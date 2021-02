Post Malone organisera un concert virtuel pour célébrer 25 ans de Pokémon: c’est à ce moment-là

Concerts virtuels et jeux vidéo? Une combinaison rendue possible par Fortnite, mais qui en période de pandémie est en train de conquérir d’autres franchises de jeux vidéo, telles que Pokémon. À l’occasion du 25e anniversaire des monstres captifs, The Pokémon Company International organise une série d’événements musicaux virtuels qui voit la participation d’artistes internationaux reconnus. À côté de Katy Perry, qui sera le visage principal de l’événement P25 (c’est ainsi que l’anniversaire est signé), il y a Post Malone. Le célèbre rappeur américain tiendra un concert virtuel que les fans et les fans pourront suivre sur le site officiel de Pokémon 25, sur YouTube et aussi sur Twitch ensuite 27 février à 19h, soit 1h heure italienne.

Le concert en particulier a été présenté avec une bande-annonce sortie au cours des dernières heures, dont les dernières secondes montrent Post Malone se transformant en avatar numérique. Il est facile de penser que le rappeur et la précitée Katy Perry ne seront pas les seuls artistes à participer à P25. Après tout, quand la collaboration avec le chanteur de J’ai embrassé une fille et d’autres succès du passé, il a été fait mention d’autres artistes de calibre international qui participeront aux célébrations virtuelles. Alors qui sait si d’autres noms de chanteurs seront annoncés dans les prochains jours en plus de Post Malone.

En attendant, il est bon de signaler à tous les passionnés de Pokémon que certaines initiatives dédiées au P25 sont déjà là en cours: il est possible d’avoir le soutien de Pikachu en version chantée dans Pokémon Sword and Shield, le jeu vidéo exclusif Nintendo Switch sorti en novembre 2019; vous pouvez participer au Tour de la région de Kanto dans Pokémon GO; il est possible d’écouter les chansons classiques de l’anime télévisé mettant en vedette Ash Ketchum via la TV Pokémon; Enfin, il existe également un partenariat avec Mc Donald, qui a amené des cartes Pokémon dans des joyeux repas, des cartes déjà difficiles à trouver.

