Post Malone explique ce que Drake "Suce" À

Drake est absolument terrible à Beer Pong, selon Post Malone.

Si vous vous en souvenez, Posty a lancé sa propre ligue d’abeille-pong et son émission intitulée «Post Malone’s Celebrity Beer Pong League», qui a été lancée pour aider à soulager Covid-19.

Drizzy et Posty ont joué à la bière-pong ensemble dans le passé et semblaient avoir de bons rapports, mais dans une récente interview avec Jimmy Fallon, la vérité est ressortie concernant les compétences de Drake.

«Drake n’est pas bon. Il est venu dans les coulisses du spectacle de Toronto et nous avons commencé à jouer au beer pong. Et je me suis dit: ‘Mec, il craint.’ Si vous voyez ceci, revenez me rencontrer. Nous jouerons à nouveau. «