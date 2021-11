Post Malone et the Weeknd partagent leur clip vidéo de collaboration

Après avoir partagé l’audio officiel de leur première collaboration plus tôt ce mois-ci, Post Malone et The Weeknd ont enfin partagé la vidéo officielle de « One Right Now », une chanson aux fortes influences de la synth-pop qui fera partie du nouvel album de Malone, le premier depuis l’arrivée de « Hollywood’s Bleeding » en 2019.

« One Right Now » présente un décor de film d’action classique, similaire aux films de John Woo, où Abel Tesfaye semble être impliqué dans une fusillade cruelle qui se termine par une grenade sur ses ennemis. Malone s’engage dans la bataille en ramassant tout seul une arme à feu pour finalement se retrouver nez à nez avec son collaborateur.

La chanson comporte des paroles dans lesquelles The Weeknd semble s’adresser à un ancien partenaire romantique, qui a apparemment « blessé ses sentiments » en s’impliquant avec chacun de ses ennemis, de sorte qu’il ne pouvait plus permettre leur proximité : « Vous appartenez au monde maintenant Alors laisse moi tranquille Nous ne sommes plus en contact », précise Tesfaye dans la lettre.

Il s’agit du deuxième single du prochain album de Post Malone, dont le titre n’a pas encore été confirmé. Plus tôt cet été, le rappeur a présenté la chanson « Motley Crew », inspirée de sa dévotion au groupe « Mötley Crüe », mettant en vedette le batteur Tommy Lee dans le clip.

Post Malone a également réussi à s’occuper en présentant quelques collaborations intéressantes aux côtés d’artistes comme Ozzy Osbourne et sa chanson « It’s A Raid », le remix de « Tao In », single de Saweetie, Big Sean et sa chanson « Wolves » et leur collaboration . avec Ty Dolla € ign « Épicé. »

Pendant ce temps, The Weeknd a confirmé travailler sur les derniers détails de leur nouvel album studio, en sortant le single « Take My Breath » il y a quelques mois. Après avoir invité Rosalía dans un remix de son tube « Blinding Lights », l’Espagnole a de nouveau collaboré avec lui à travers « La Fama », un single entièrement en espagnol qui fera partie de « Motomami », son prochain album.