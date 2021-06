Post Malone dépense plus d’un million de dollars pour ses dents

Dans une nouvelle édition de « Celebrity Luxuries We Will Never Understanding », le chanteur de hip-hop Post Malone a fait un investissement surprenant d’environ un million de dollars pour enfoncer pas moins de deux crocs de diamant dans ses dents.

Selon le site TMZ, Post Malone a investi environ 1,6 million de dollars dans une paire de facettes en porcelaine naturelle, qui comportent deux diamants saisissants incrustés sur le devant. La procédure serait effectuée avec le célèbre dentiste Thomas Connelly en charge et le dentiste cosmétique Naoki Hayashi aux côtés d’Isaac Bokhoor et de son équipe « Angel City Jewelers ».

« Avec un sourire qui montre des placages de porcelaine naturelle encadrés de deux crocs en diamant totalisant 12 carats, Post Malone a littéralement un sourire d’un million de dollars », a noté Connelly dans un post Instagram, qui présente le résultat final de son travail avec le rappeur.

Le geste de Post Malone n’est pas sans rappeler la récente procédure que le rappeur Lil Uzi Vert a subie il y a quelques mois en incrustant un diamant de 24 millions de dollars dans son front, qui a été récemment retiré car l’artiste a commencé à s’inquiéter de la possibilité de perdre le précieux bijou.

Après la sortie de « Hollywood Bleeding », son troisième album studio, en 2019, Post Malone a laissé entendre qu’il travaillait sur son nouveau matériel, son manager annonçant en avril que l’artiste pourrait être sur le point de sortir deux nouveaux albums. .à un moment donné cette année.

Actuellement, Post Malone prépare son retour sur scène grâce à quelques présentations programmées à Lollapalooza, dans la ville de Chicago, Rolling Loud à Miami, Governors Ball et l’édition 2022 de « Rock in Rio Lisboa ».