Post Malone confirme qu’il est maintenant papa et qu’il s’est fiancé

Un double bravo à Post Malone qui vient de devenir papa et est maintenant fiancé à sa compagne.

Le rappeur » Better Now » a partagé la nouvelle de l’épisode d’aujourd’hui (13 juin) de l’émission de radio d’Howard Stern, affirmant qu’il avait » embrassé » sa » petite fille » dans le cadre de sa routine matinale.

Stern a demandé s’il parlait de son enfant ou de son partenaire, ce à quoi il a répondu: « Non, c’est ma fille. »

La star de 26 ans n’a pas encore révélé qui est son partenaire, confirmant à l’hôte qu’il aime « garder le silence » et souhaite que ses proches prennent leurs « propres décisions ».

Il est sûr de dire que les fans sont aux anges pour la famille, et beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour partager leurs meilleurs vœux.

« Post Malone est officiellement père d’une petite fille … et il est également fiancé », a écrit l’un d’eux sur Twitter. « Félicitations Austin, nous sommes si heureux pour vous. »

Un autre a dit : « Tant de bonnes nouvelles, félicitations bébé @PostMalone ! On t’aime tellement. »

Un troisième a ajouté : « Félicitations à @PostMalone pour la naissance de sa fille et ses fiançailles », tandis qu’un quatrième a ajouté : « TELLEMENT HEUREUX POUR LUI OMG. »

« Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille et de mes amis, et de répandre autant d’amour que possible chaque jour. »