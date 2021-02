Post Malone a utilisé un générateur de nom de rap pour créer son nom

Certains artistes passent un âge à réfléchir à un nom de scène profond et personnel à utiliser; pour Post Malone, il a utilisé un générateur de noms de rap qu’il a trouvé sur Internet.

Le rappeur de 25 ans, devenu célèbre à la fin de son adolescence, a avoué la nature aléatoire de son surnom dans une interview vidéo avec Vice, admettant que pendant qu’il était à l’école, il avait simplement mis son vrai nom d’Austin Post dans le générateur et a obtenu le désormais le pseudonyme emblématique de Post Malone.

«Je cherchais un nom et je ne pouvais penser à rien, alors j’ai mis mon nom dans un générateur de noms de rap et il a dit Post Malone et c’est là que c’est.