Post-Covid. Les masques peuvent devenir obligatoires dans les voitures allemandes

Portés dans les voitures à la suite de la pandémie de Covid-19, les masques et les gels d’alcool peuvent y rester, même après la fin de la pandémie.

Du moins, c’est ce que propose le ministre fédéral allemand des transports, Andreas Scheuer, qui prévoit de maintenir obligatoire la présence de deux masques et d’un gel alcoolisé à bord des voitures même après la pandémie.

La nouvelle est avancée par le site Web allemand SaarbrückerZeitung et est intervenue après avoir eu accès à une demande sollicitée par le Bundestag (le parlement allemand) où cette idée apparaît.

Ce qui est en jeu?

Si la proposition d’Andreas Scheuer va de l’avant, cela signifie qu’en plus des gilets réfléchissants déjà obligatoires, un triangle de signalisation et trousse Les secouristes doivent avoir deux masques et du gel alcoolisé dans leur voiture.

L’Observateur poursuit en déclarant que le ministre fédéral allemand des transports envisage de punir les contrevenants d’une petite amende (de 15 euros).

Comme on pouvait s’y attendre, l’ADAC (l’équivalent allemand de nos ACP) a déjà montré peu de soutien à cette mesure, rappelant, comme le souligne l’Observateur, que «les obligations n’ont de sens que si les bénéficiaires comprennent leur besoin».

Désormais, une fois la pandémie maîtrisée, il sera difficile de justifier une telle mesure auprès des conducteurs. Êtes-vous d’accord avec cette idée ou pensez-vous qu’elle est excessive?

Sources: SaarbrückerZeitung et Observer.