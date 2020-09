Possibles fuites d’histoire et d’alignement de SNK King of Fighters XV

Il semble qu’une fuite potentielle ait été révélée à propos du prochain King of Fighters 15, qui est confirmé comme étant en développement par SNK. La fuite vient de 4Chan alors n’oubliez pas de tout prendre avec un grain de sel. L’affiche est anonyme, ce qui est normalement le cas, mais elle est assez détaillée, donc pour autant que l’on sache, elle pourrait très bien être légitime!

> Le format est standard 3 vs 3, pas de grévistes ni d’étiquette > Graphiques évidemment meilleurs que XIV et un peu plus que Samsho > De nombreux modèles / animations sont réutilisés et modifiés à partir de XIV pour gagner du temps, mais ceux comme Kyo sont différents > Les coéquipiers sont en arrière-plan, et réagiront aux choses dans le jeu , mais ils n’interviennent pas pour vous sauver lors d’un combo > Midboss est Adelheid, le boss final est un Omega Rugal fou (comme 95) qui plante la fête comme un mélange entre un homme koolaid et un gars de The Shining, Adelheid essaie de l’arrêter mais se fait assommer rendant sa sœur bouleversée, puis vous le combattez > Points de fin généraux sur l’implication future de NESTS et de ceux du passé > Très peu de cinématiques animées, des fins toutes dessinées à nouveau, pas de terminaisons vocales > Des intros spéciales sont disponibles > Boîtes de dialogue spéciales en mode arcade de style XIII en mode arcade, mais toutes les rencontres n’en ont pas > Combats et dialogues spéciaux en équipe pré-midboss en fonction de l’équipe que vous utilisez > Peut voir la liste des mouvements spéciaux en CSS

Chine: Tung a surpris Cheng en train de faire des choses sales et comme punition l’a fait prendre sa place au KOF

> Invitation officielle: Antonov s’est déclaré inapte à accueillir le KOF et l’a donc remis à Adelheid et vise à remporter son titre à juste titre

> Mystérieux: Elizabeth en mode sérieux voyant si ceux du passé sont de toute façon impliqués dans KOF, Ash veut juste suivre parce qu’il s’ennuie et Kukri veut collecter des e-mails à diffuser sur Internet (blague)

> Recon: Angel est taguée par Heidern parce qu’elle est une ancienne NESTS (SNK voulait utiliser John Crawley à cet endroit à l’origine mais a décidé de ne pas le faire …), alors Angel quitte son ancienne équipe

> Groupe: En réalisant qu’ils ont ressuscité, revenez sur la scène de KOF pour « vous amuser », élever des orochi et traquer l’homme aux cheveux roux

> Holy: Najd a rencontré Chizuru à son sanctuaire et a demandé son aide pour ressentir le mal au KOF (surprise), Shingo était là et a décidé de les rejoindre

> Iori: veut toujours que Kyo, ses deux partenaires dans le crime aident et réagissent également négativement à l’équipe du groupe comme s’ils protégeaient Iori

> Ring Sports: Ils se sont affrontés ensemble dans un gymnase et ont réalisé qu’ils devraient former une équipe. C’est tout. Au fait, Tizoc est de retour, donc plus de mouvements de queue et de morsure

> Filles des Arts Martiaux: Similaire à ci-dessus, mais elles ne se sont pas épargnées, elles se sont juste rencontrées, s’entendaient et se montraient des compétences et ont donc décidé d’utiliser KOF comme un moyen de montrer leurs arts martiaux, et Kasumi espère que cela stimulera un signal pour l’aider à retrouver son père, et Li a juste faim …

> Kim: Gang-il s’est vraiment saoulé et s’est blessé en faisant des tours stupides pour se montrer et a atterri à l’hôpital, May Lee a fini son remplaçant, May Lee et Luong ont une relation conflictuelle avec Kim au milieu

> Shanghai: travailler ensemble pour des intérêts différents qui partagent le même parcours

> Gang: M. Big a eu une réunion avec Ryuji et lui a offert beaucoup d’argent pour rejoindre KOF et s’occuper des oies là-bas et Jack travaille pour M. Big