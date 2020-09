Possédez-vous une Volvo C30, S40 ou V50? Cette campagne est pour vous!

Texte: Rédaction

Possédez-vous une Volvo C30, S40 ou V50? Alors, vous aimerez savoir que Volvo Cars Portugal a créé une campagne spécialement pour vous. Et cela vise à mieux prendre soin de votre Volvo.

Baptisée Volvo Genuine Service, cette campagne après-vente s’adresse aux modèles déjà abandonnés, comme les C30, S40 et V50, mais qui sont toujours présents en grand nombre sur les routes portugaises. En particulier, le fourgon V50, qui a été pendant des années le modèle le plus vendu de la marque suédoise au Portugal.

La Volvo S40, commercialisée entre 1995 et 2012

Proposant un service spécialisé, réalisé par un technicien de la marque, Volvo Cars Portugal propose plusieurs services d’assistance, à des prix plus attractifs, également pour ramener les propriétaires de ces modèles dans les ateliers officiels Volvo.

En plus des autres services proposés, Volvo cite, à titre d’exemple, l’échange des disques de frein (jeu) pour un prix de 269 € (avant) et 275 € (arrière), le changement de plaquettes de frein (jeu) pour 175 € (avant ou arrière), remplacement de la pile pour 249 €, vidange et filtre à huile pour 169 €, changement du filtre à air pour 50 € et changement du filtre intérieur pour 69 €.

Sont également inclus dans cette campagne des produits tels que les tapis intérieurs en caoutchouc (4 tapis), pour 105 €, et le remplacement de la courroie de distribution, pour 339 €.

