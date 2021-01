Possédez-vous avec cette bande-annonce Robin Hood: City of Builders

Dans cette bande-annonce de Robin Hood: Builders of Sherwood, nous voyons comment voler les riches motive la construction de villes.

Vous connaissez sûrement tous la figure de Robin Hood. Le héros issu de la culture anglaise est célèbre pour être quelqu’un qui vole les riches pour donner une vie meilleure aux pauvres et aux opprimés. Le personnage a été amené à différents arts, y compris le cinéma ou la littérature. Eh bien, si vous aimez Robin Hood, maintenant vous allez paniquer avec ça Robin Hood: les constructeurs de la remorque Sherwood.

MeanAstronauts, le studio en charge du titre, a publié une nouvelle vidéo annonçant Robin Hood: Builders of Sherwood, un curieux jeu vidéo qui mêle le genre d’action et d’aventure aux jeux de construction de villes. La combinaison est au moins frappante et nous pouvons voir dans la bande-annonce comment notre territoire peut évoluer au fur et à mesure que le jeu progresse.

Dans le jeu, pour lequel nous n’avons pas de date de sortie ni de fenêtre, nous devrons construire un camp et le faire grandir avec de nouveaux habitants. Un autre objectif sera de le faire prospérer et de fournir aux villageois tout ce dont ils ont besoin pour survivre, ainsi que des armes. Un autre aspect intéressant est que nous devrons obtenir des citoyens de différentes professions pour s’améliorer, comme les chasseurs, les gardiens ou les agriculteurs.

Bien sûr, nous devrons affronter les riches et les forces de l’ordre pour nous enrichir et améliorer notre base. Ce curieux jeu vidéo dans lequel la stratégie sera la clé n’est confirmé que pour une sortie sur PC. Vous pouvez ajouter Robin Hood: Builders of Sherwood à votre liste de souhaits Steam depuis le site officiel de ce jeu en monde ouvert. En parlant de ces titres, dans 45Secondes.fr nous vous disons quels sont les jeux les plus agréables pour se perdre dans leurs mondes ouverts.