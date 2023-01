Posez votre PS5 si vous voulez être du bon côté

le PS5 devrait en fait être capable de se tenir debout et de s’allonger horizontalement. C’est généralement le cas, mais dans de rares cas, selon plusieurs prestataires de services de réparation, une PS5 déjà endommagée peut souffrir encore plus lorsqu’elle est à l’arrêt.

Les consoles PS5 debout pourraient apparemment aggraver les dégâts

debout ou couché ? Une question à laquelle, personnellement, la plupart des gens peuvent probablement répondre rapidement et facilement pour eux-mêmes et leur corps suscite davantage de débats sur la PS5. Selon Sony, les deux fonctionnent à merveille et il ne devrait y avoir aucun impact sur les performances, que votre console soit debout ou couchée.

Le problème du métal liquide : Avec la PS5, l’utilisation de métal liquide garantit que la chaleur peut être maîtrisée. Le matériel est adapté mieux que la pâte thermiquement conductrice qui est autrement souvent utiliséemais il a aussi ses pièges.

Si votre PS5 en transit ou autre se faire frapper devrait avoir, un défauts de conception existe ou que l’appareil est tombé c’est-à-dire qu’il se pourrait que ce métal liquide devienne indépendant malgré diverses précautions.

Ensuite, il fuirait et irait dans des endroits où il n’est pas censé aller. Cela peut causer des dommages et précisément ce processus pourrait être aggravé en plaçant la PS5 verticalement. En raison de la gravité, le métal liquide s’écoulerait probablement quelque part où il n’a rien à faire.

Qu’est-ce que cela signifie? Vous devez d’abord Ne t’en fais paslorsque votre PS5 est en position verticale. Tant qu’il n’est pas déjà endommagéla console ne craint pas de rester debout.

Néanmoins, certains experts conseillent de déposer la PS5. Ainsi, si le pire devait arriver, moins de dégâts pourraient survenir si les barrières internes ne sont plus capables de contenir correctement le métal liquide.

