Portronics lance le haut-parleur Bluetooth portable SoundDrum 1 avec jusqu’à 10 heures d’autonomie à Rs 1 399

Enceinte Bluetooth Portable Haut-Parleur Bluetooth 5.0 sans Fil 12 Heures Autonomie Stéréo HD Microphone Intégré Port Aux/USB/SD Mains-Libres Compatible avec Téléphone et Tablettes-Noir

📯Technologie de Son Stéréo et Bas📯 Dotée d'un superbe diaphragme de basses et d'une cavité de haut-parleur indépendante, cette enceinte bluetooth fournit un son stéréo exceptionnel et des graves robustes grâce à deux haut-parleurs de 4 ohms et 3W à plage complète. La conception unique des transducteurs offre un son cristallin avec une distorsion inférieure à 1%, même au volume le plus élevé. 📯Profitez de la Musique Illimitée📯 Connecté à votre smartphone ou à votre tablette via Bluetooth 5.0, vous vivrez une écoute du haut-parleur Muzili d’une durée de 10 heures / 200 chansons alimentée par une batterie Li-ion haute capacité intégrée. La conception portable vous permet de profiter de la bonne musique lors de vos déplacements. 📯Multi-Fonctions📯 Muzili enceinte bluetooth prend en charge divers types de jeu. Il combine les appels mains libres et la vraie stéréo sans fil. En outre, vous pouvez insérer une carte TF ou un disque U pour écouter votre collection de chansons. De plus, le port AUX permet de se connecter à des périphériques non Bluetooth, tels que des ordinateurs et des téléviseurs. 📯Design Élégant📯 Son apparence est en plastique ABS, qui présente une excellente résistance aux impacts, à la chaleur et aux basses températures. Le fond est conçu avec un coussinet en silicone antidérapant, et les cornes sont entourées de fil métallique qui vous apporte une texture métallique unique. 📯Vous Recevrez📯 Enceinte Bluetooth Muzili, câble de charge, câble AUX 3,5 mm, manuel d'utilisation.