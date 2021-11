Portrait of a Murder Flocks to Dead by Daylight sur PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Dead by Daylight a commencé à taquiner sa prochaine mise à jour majeure, le chapitre 22, qui semble sur le point d’être un tueur original. Une nouvelle bande-annonce, intitulée Portrait of a Murder, montre des illustrations de corbeaux, tandis qu’un site Web dans l’univers parle des œuvres rassemblées de l’artiste chilien C. Mora, qui « aurait déclenché le mouvement du surréalisme à grande échelle en Amérique du Sud ».

Un bulletin d’information du développeur Behaviour Interactive ajoute : « Il y a une mince ligne entre l’imagination et la réalité. Ce qui semble réel à première vue peut ne pas exister du tout. Ces oiseaux noirs qui volent au-dessus de votre tête – sont-ils vraiment là ? Tendez la main et découvrez. Tout cela semble intriguant, n’est-ce pas ? Il sera intéressant de voir quel genre de nouvelles capacités ce tueur apporte à la mêlée.