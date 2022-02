Portez les couleurs de la Bretagne avec Breizh Club

Située au nord de la France, la Bretagne est une région connue pour ses paysages et sa culture. Avancée sur l’océan Atlantique, cette dernière attire chaque année de nombreux touristes venant du monde entier. Entre la Cornouaille, ou encore le golfe du Morbihan, elle fait partie des régions de l’Hexagone les plus visitées. Pour ceux y résidant, elle représente également une grande fierté, souvent affichée grâce aux fameux drapeaux noir et blanc mais également par le biais d’accessoires et vêtements. Parmi les enseignes incontournables pour vous prodiguer de tels goodies, nous retrouvons la boutique Breizh Club.

Des produits variés pour rendre hommage à la Bretagne

Du petit drapeau à la phrase d’accroche, nombreux sont les clins d’œils pouvant être faits à cette belle région de France. Aujourd’hui, ce marché s’est grandement développé pour finalement proposer une multitude de supports grâce auxquels vous pourrez manifester votre amour pour la Bretagne.

Le prêt-à-porter

Ces dernières années, la broderie et l’impression de textiles ont connu un succès indiscutable chez les Français qui apprécient de plus en plus les vêtements originaux et personnalisés. De manière à pouvoir allier ce style aux couleurs de la Bretagne, Breizh Club met en avant toute une collection de vêtements variés.

D’une part, vous trouverez les incontournables marinières. Sous forme de pulls, t-shirts ou encore bodies pour vos petits marins, la marinière fait partie des indispensables de la garde-robe. Adapté à tous les styles vestimentaires, cette dernière évoque immédiatement les plages des côtes bretonnes.

D’autre part, vous aurez également le choix parmi diverses pièces de prêt-à-porter (t-shirts, sweats, polos…) sur lesquels seront inscrites différentes phrases et designs évoquant la Bretagne. Du phare de Saint-Malo au “beurre salé club”, vous disposerez d’un large choix pour arborer sur vous les couleurs de la région.

Les accessoires

En complément du prêt-à-porter, nous retrouvons également une multitude d’accessoires à emporter avec vous lors de vos sorties, qui sauront allier praticité et style. Parmi les incontournables, Breizh Club propose :

Le totebag

La casquette

Le bonnet

Le sac à dos

Le sac de voyage

Les pin’s et stickers

Selon vos préférences, vous pourrez choisir parmi une multitude de modèles plus ou moins discrets. Qu’il s’agisse d’un pin’s en forme de Petit beurre ou d’un totebag affichant la danse des bigouden de Douarnenez, la boutique saura répondre à chacune de vos envies.

L’univers maison

Lorsque l’on parle d’objets personnalisés, nous pensons immédiatement aux accessoires de maison. Déclinés en de nombreux types d’articles, vous disposez d’un vaste choix pour afficher votre passion pour la Bretagne. Il peut alors s’agir de décorations murales sous forme d’affiches ou de cadres, afin que votre intérieur vous permette de voyager un petit peu dès lors que vous passez le palier. Par ailleurs, il peut également s’agir de torchons, de cartes postales, de serviettes de tables ou encore des incontournables mugs. Avec des design variés, vous serez assuré de trouver un accessoire de maison original, qui saura rappeler la Bretagne grâce à un design travaillé et unique.

Breizh Club : une enseigne incontournable

Fondé en 2016, l’entreprise Breizh Club est aujourd’hui un incontournable breton. Vous y trouverez une multitude d’articles qui sauront répondre à chacune de vos attentes : textiles, accessoires, décorations… Fières de leurs racines et des valeurs qu’elles véhiculent, les équipes Breizh Club vous proposent alors une boutique dédiée aux produits rappelant la Bretagne. Des accessoires discrets pour les plus timides aux sweats brodés affichant fièrement les couleurs de la région au moyen de phrases types ou de designs évocateurs, il y en a pour tous les gouts.

Si l’enseigne a su se démarquer dans ce secteur, c’est en raison des multiples avantages qu’elle propose à ses clients. En effet, en complément d’une grande diversité de produits, vous serez assuré de profiter d’articles respectueux de l’environnement. Concernant les pièces textiles, ces dernières sont majoritairement composées de cotons biologiques, sans OGM ni produits chimiques.

Enfin, la boutique vous propose également une multitude d’avantages pour chacune de vos commandes. Vous profiterez d’une part d’un paiement sécurisé pour un shopping en toute sérénité. De plus, concernant la réception de votre commande, vous aurez le choix parmi différentes options. En effet, vous pourrez opter pour une livraison en Colissimo comme pour un retrait en boutique dans notre magasin situé à Rennes. Notez que pour toute commande de plus de 75 euros, vos frais de ports sont offerts.