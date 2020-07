“Porter un putain de masque”: Bryan Cranston a été infecté par la corona

Le virus corona ne s’arrête pas non plus aux stars hollywoodiennes: après Tom Hanks, Idris Elba and Co., l’acteur principal de “Breaking Bad” Bryan Cranston annonce maintenant son infection. Entre-temps, il a survécu à la maladie – et aide maintenant d’autres malades.

La star de “Breaking Bad” Bryan Cranston a été infectée par le virus corona. Il l’annonce lui-même dans une vidéo Instagram. Il y explique qu’il peut se compter parmi les chanceux qui n’ont souffert que de symptômes bénins. Il n’a remarqué que des maux de tête, une sensation d’oppression dans la poitrine et une perte de goût et d’odeur, explique-t-il. En attendant, la maladie est de nouveau terminée. Maintenant, cependant, il veut aider d’autres personnes touchées.

Des anticorps avaient été trouvés en lui, alors il fait maintenant don de son plasma sanguin afin que d’autres personnes gravement malades puissent éventuellement être aidées. En outre, l’homme de 64 ans souligne à plusieurs reprises dans sa déclaration qu’il a simplement eu de la chance lui-même, mais que d’autres personnes ne feraient pas de même. Aux États-Unis seulement, plus de 150 000 décès dus au virus ont été signalés.

L’humour n’est pas perdu malgré Corona

C’est pourquoi il encourage ses fans à rester patients et vigilants et à respecter les règles de distance et d’hygiène existantes. Vous devriez “porter un foutu masque, continuer à vous laver les mains et rester à l’écart des autres”. Cranston a enregistré la vidéo avec une protection appropriée de la bouche et du nez.

Dans le clip de deux minutes et demie, il se filme d’abord devant le centre de don de sang et de plasma de l’Université de Los Angeles et prouve qu’il n’a pas perdu son sens de l’humour malgré une infection corona: il montre à ses disciples la bonne façon de pratiquer et l’avoue en riant il était d’abord dans la mauvaise ligne. À l’intérieur, il divertit également l’employé qui lui donne accès pour obtenir ses anticorps avec quelques blagues et explique le processus.

Cranston est loin d’être la première star hollywoodienne à avoir le virus. Les premières célébrités à signaler une infection ont été Tom Hanks et sa femme Rita Wilson. Peu de temps après, suivirent, entre autres, l’acteur Idris Elba et le chanteur Pink. En Allemagne, des célébrités comme Oliver Pocher, Johannes B. Kerner et Rammstein-Frontmann Till Lindemann sont tombées malades de la maladie pulmonaire Covid-19.