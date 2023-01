Porte-t-il chance ? L’animal qui apparaît dans trois films qui se battraient pour l’Oscar

in

Curiosités

Les films sélectionnés par l’Académie ne sont pas encore annoncés, mais il y a quelque chose qui unit trois pré-candidats.

©GettyLes prix seront remis le 12 mars.

17 jours restants jusqu’à L’Académie publier la liste des films nominés dans les différentes catégories, ainsi que les acteurs qui concourront également pour une statuette. Jusqu’à présent, il y en a plusieurs présélectionnés et les paris ont des favoris pour concourir le 12 mars, dans ce qui sera la 95e édition de cette cérémonie chargée de reconnaître le meilleur de l’industrie du jeu. cinéma.

Parmi les favoris, il y en a trois qui sont unis par un élément bien particulier : un animal qui semble avoir été le symbole de la bonne fortune en 2022. A noter que, très probablement, toutes ces fictions recevront des nominations mais ne seront pas forcément faire partie de la catégorie principale, pour le meilleur film, où Les Fabelmande Steven Spielbergpourrait être l’un des principaux prétendants.

Dans ce cas, nous nous référons aux films hé, Les Banshees d’Inisherin Oui Triangle de tristesse. Parce que? Car dans ces trois histoires il y a un âne qui fait partie de l’histoire, avec un poids différent par rapport à son intrigue. Alors que dans le premier, il est exécuté par un âne, dans le second, nous voyons celui-ci comme le meilleur ami du protagoniste, et dans le troisième, il fait partie d’un rite d’initiation dans l’un de ses moments les plus sombres.

Bien que les nominations ne soient pas confirmées, il est fort probable que hé concourir pour le meilleur film international, tandis que pour Les Banshees d’Inisherin la cérémonie pourrait l’avoir parmi celles choisies pour se battre pour le prix du meilleur film. Triangle de tristessepour sa part, devrait peut-être se contenter de recevoir une nomination pour le meilleur scénario, grâce au travail de Ruben Ostlund (qui a également réalisé le film).

+Trois autres films réalisés par Harris Dickinson

En plus d’être le protagoniste de Triangle de tristesse, Harris Dickinson Il grandissait déjà à pas de géant dans l’industrie. D’abord, avec maléfiquepuis passez à L’homme du roi, où il a eu son premier rôle avec une plus grande importance. En 2022 il devait faire partie de productions aussi variées que la fille sauvage Oui regarde comment ils courenten plus de la production susmentionnée qui pourrait recevoir des nominations dans les oscars.

