Portal TV de Facebook pour fêter Noel a distance

Chaque année, d’aussi loin que je me souvienne, ma famille s’est réunie pour Noël chez mes grands-parents. Pour certains d’entre nous, c’est la seule fois que nous nous voyons tout au long de l’année. C’est une tradition relativement simple qui, étonnamment, ne contient pas les histoires d’horreur de vacances que vous entendez sur les familles se battant ou la nourriture en ruine.

Cette année, nous ne nous réunissons pas. Mes grands-parents sont là-haut, comme vous pouvez l’imaginer, et leur santé est plus importante pour nous tous que n’importe quel événement. Je savais que cela allait être un chat vidéo de noël il y a des mois, mais les ordinateurs ne sont pas exactement ce que mon grand-père préfère et les aides auditives de ma grand-mère se marient rarement bien avec les petits haut-parleurs de la plupart des ordinateurs portables et des téléphones. Les webcams , bien que géniales et abondantes sur le marché, n’étaient pas la solution. J’avais besoin de quelque chose de très simple à utiliser où ils pouvaient s’asseoir et être à l’aise sans avoir besoin de se fatiguer pour entendre et comprendre tout le monde.

Portal TV de Facebook était la seule solution pratique. J’aurais aimé avoir de meilleures photos pour illustrer pourquoi je ressens cela (vous verrez rapidement pourquoi cela ne se produit pas), mais croyez-moi, les résultats en valaient la peine.

Structure socialement distante

Je suis en sécurité depuis neuf mois, tout bien considéré. Bien que je ne sois pas verrouillé à 100% en raison d’urgences absolues et de nourriture, ma collection de masques est vaste et ma petite bulle d’amis et de famille est très douée pour partager quand ils ont besoin de mettre les visites en pause pendant quelques semaines jusqu’à ce qu’ils sont à nouveau confirmés en sécurité.

Portal TV de Facebook | Appels Vidéo Intelligents sur votre Télévision avec Alexa Intégré Smart Camera et Smart Sound - Smart Camera suit, zoome et s’élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Connexion avec Messenger et WhatsApp - passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou WhatsApp.* Ajoutez jusqu’à trois personnes à un appel de groupe avec WhatsApp, ou sept avec Messenger. Story Time et Effets AR - avec la fonctionnalité Raconte-moi une histoire, vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Assistant Alexa intégré - votre voix donne le « la » : écoutez vos morceaux préférés, regardez les infos, contrôlez votre maison connectée, consultez la météo, réglez une minuterie et bien plus encore. Il suffit de demander. Confidentialité - des réglages clairs et simples vous donnent le contrôle en toutes situations. Vous pouvez désactiver facilement la caméra et le micro, et les appels vidéo sont toujours cryptés. Regarder Ensemble - désormais, vous et vos amis pouvez visionner du contenu Facebook Watch lors d’un appel vidéo comme si vous étiez dans la même pièce. Restez proches grâce à Superframe - Portal TV peut afficher vos images préférées issues de Facebook, Instagram et de la pellicule de votre téléphone. Et vous pouvez choisir d’actualiser vos photos automatiquement ou de les ajouter à partir de l’app mobile de Portal. Les appareils avec Alexa intégrée vous permettent d'accéder facilement à Alexa pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix. 149,00 € 169,00 € -12%

Portal from Facebook (Noir) | Appels Vidéo Intelligents avec Alexa Intégré - Écran 10” Smart Camera et Smart Sound - Smart Camera suit, zoome et s’élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Story Time et Effets AR - avec la fonctionnalité Raconte-moi une histoire, vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Connexion avec Messenger et WhatsApp - passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou WhatsApp.* Ajoutez jusqu’à trois personnes à un appel de groupe avec WhatsApp, ou sept avec Messenger. Assistant Alexa intégré - votre voix donne le « la » : écoutez vos morceaux préférés, regardez les infos, contrôlez votre maison connectée, consultez la météo, réglez une minuterie et bien plus encore. Il suffit de demander. Superframe - lorsque vous ne passez pas un appel, Portal peut afficher vos photos depuis Facebook, Instagram et la pellicule de votre téléphone, vous rappeler des anniversaires et vous indiquer quand des amis sont disponibles. Confidentialité - des réglages clairs et simples vous donnent le contrôle en toutes situations. Vous pouvez désactiver facilement la caméra et le micro, et les appels vidéo sont toujours cryptés. Contraste adaptatif - l’écran de Portal s’adapte automatiquement à la lumière et à la couleur ambiantes, pour que vos photos soient belles en toutes circonstances. Les appareils avec Alexa intégrée vous permettent d'accéder facilement à Alexa pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix. Connectivité: WiFi et Bluetooth 149,00 € 199,00 € -25%

Compte tenu de ce que nous savons sur les risques associés même à de petites doses de COVID-19, vous ne pouviez pas me payer pour entrer chez mes grands-parents pour le moment avec rien de moins qu’une combinaison complète de risque biologique. Cela rend la configuration d’une boîte de chat vidéo connectée à Internet quelque peu compliquée, donc pour que tout cela fonctionne en premier lieu, je devais faire preuve de créativité.

Portal TV de Facebook | Appels Vidéo Intelligents sur votre Télévision avec Alexa Intégré

Mon grand-père a déballé le Portal TV et nous l’avons tout branché au cours d’un appel téléphonique, mais lorsqu’il s’agissait de configurer les comptes et de démarrer, il avait besoin d’aide. L’interface utilisateur du portail de Facebook repose en grande partie sur les animations filaires de la télécommande pour démarrer sans aucun mot, et cette animation pictographique n’était pas quelque chose qu’il pouvait déchiffrer. Si l’écran avait dit « maintenez ces deux boutons enfoncés pendant quelques secondes pour les appairer », il aurait été bien, mais les animations ne lui étaient pas suffisantes. Même s’il avait dépassé cet écran de configuration initial, lui demander de taper le mot de passe Wi-Fi à 15 caractères que nous avions configuré pour lui en naviguant sur le clavier à l’écran aurait probablement abouti à la caméra au-dessus de sa télévision. être poliment mis à la poubelle.

Pour que tout cela fonctionne, j’ai demandé à mon grand-père de placer la télécommande dans sa boîte aux lettres pour que je puisse venir la chercher. Je me suis alors tenu dans la grande baie vitrée à l’extérieur de son salon et j’ai utilisé cette télécommande pour compléter cette configuration.

Mes grands-parents utilisent à peine Internet pour le courrier électronique, donc bien sûr, ils n’ont pas de compte Facebook, ce qui a rendu la configuration de Portal TV plus intéressante. Vous pouvez utiliser WhatsApp si vous n’avez pas Facebook, mais il y a quelques étapes supplémentaires. Ce processus consiste à utiliser votre téléphone pour scanner un code QR sur le téléviseur, ce qui est parfaitement facile lorsque vous vous trouvez dans la même pièce que le téléviseur, mais un peu moins facile lorsque vous êtes à 15 pieds et qu’il y a plusieurs couches d’éblouissement. – verre caché avec un ciel bleu vif au-dessus. Après quelques tentatives, la caméra a finalement pu se concentrer sur le code QR et terminer la création du compte était possible.

J’ai utilisé mon compte WhatsApp et mon numéro de téléphone pour créer un compte pour eux. Il était maintenant temps de montrer à mes grands-parents comment utiliser cette nouvelle box.

Portal Mini from Facebook (Blanc) | Appels Vidéo Intelligents avec Alexa Intégré - Écran 8” Smart Camera et Smart Sound - Smart Camera suit, zoome et s’élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Story Time et Effets AR - avec la fonctionnalité Raconte-moi une histoire, vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Connexion avec Messenger et WhatsApp - passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou WhatsApp.* Ajoutez jusqu’à trois personnes à un appel de groupe avec WhatsApp, ou sept avec Messenger. Assistant Alexa intégré - votre voix donne le « la » : écoutez vos morceaux préférés, regardez les infos, contrôlez votre maison connectée, consultez la météo, réglez une minuterie et bien plus encore. Il suffit de demander. Superframe - lorsque vous ne passez pas un appel, Portal Mini peut afficher vos photos depuis Facebook, Instagram et la pellicule de votre téléphone, vous rappeler des anniversaires et vous indiquer quand des amis sont disponibles. Confidentialité - des réglages clairs et simples vous donnent le contrôle en toutes situations. Vous pouvez désactiver facilement la caméra et le micro, et les appels vidéo sont toujours cryptés. Contraste adaptatif - l’écran de Portal Mini s’adapte automatiquement à la lumière et à la couleur ambiantes, pour que vos photos soient belles en toutes circonstances. Les appareils avec Alexa intégrée vous permettent d'accéder facilement à Alexa pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix. Wifi: 2,4 GHz et 5 GHz

Portal from Facebook (Blanc) | Appels Vidéo Intelligents avec Alexa Intégré - Écran 10” Smart Camera et Smart Sound - Smart Camera suit, zoome et s’élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Story Time et Effets AR - avec la fonctionnalité Raconte-moi une histoire, vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Connexion avec Messenger et WhatsApp - passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou WhatsApp.* Ajoutez jusqu’à trois personnes à un appel de groupe avec WhatsApp, ou sept avec Messenger. Assistant Alexa intégré - votre voix donne le « la » : écoutez vos morceaux préférés, regardez les infos, contrôlez votre maison connectée, consultez la météo, réglez une minuterie et bien plus encore. Il suffit de demander. Superframe - lorsque vous ne passez pas un appel, Portal peut afficher vos photos depuis Facebook, Instagram et la pellicule de votre téléphone, vous rappeler des anniversaires et vous indiquer quand des amis sont disponibles. Confidentialité - des réglages clairs et simples vous donnent le contrôle en toutes situations. Vous pouvez désactiver facilement la caméra et le micro, et les appels vidéo sont toujours cryptés. Contraste adaptatif - l’écran de Portal s’adapte automatiquement à la lumière et à la couleur ambiantes, pour que vos photos soient belles en toutes circonstances. Les appareils avec Alexa intégrée vous permettent d'accéder facilement à Alexa pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix. WiFi: 2,4 GHz et 5 GHz

Portal Mini from Facebook (Noir) | Appels Vidéo Intelligents avec Alexa Intégré - Écran 8” Smart Camera et Smart Sound - Smart Camera suit, zoome et s’élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Story Time et Effets AR - avec la fonctionnalité Raconte-moi une histoire, vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Connexion avec Messenger et WhatsApp - passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou WhatsApp.* Ajoutez jusqu’à trois personnes à un appel de groupe avec WhatsApp, ou sept avec Messenger. Assistant Alexa intégré - votre voix donne le « la » : écoutez vos morceaux préférés, regardez les infos, contrôlez votre maison connectée, consultez la météo, réglez une minuterie et bien plus encore. Il suffit de demander. Superframe - lorsque vous ne passez pas un appel, Portal Mini peut afficher vos photos depuis Facebook, Instagram et la pellicule de votre téléphone, vous rappeler des anniversaires et vous indiquer quand des amis sont disponibles. Confidentialité - des réglages clairs et simples vous donnent le contrôle en toutes situations. Vous pouvez désactiver facilement la caméra et le micro, et les appels vidéo sont toujours cryptés. Contraste adaptatif - l’écran de Portal Mini s’adapte automatiquement à la lumière et à la couleur ambiantes, pour que vos photos soient belles en toutes circonstances. Les appareils avec Alexa intégrée vous permettent d'accéder facilement à Alexa pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix.

Mon grand-père a souvent plus raison que je ne veux l’admettre en matière de technologie. Il n’aime pas à quel point tout le monde est dépendant de ces gadgets, en particulier ceux d’entre nous qui ne peuvent pas fonctionner lorsque ces gadgets cessent de faire des choses. Il trouve utile de savoir comment les choses fonctionnent et de pouvoir les démonter pour en savoir plus. Bien que j’applique cette logique un peu différemment, il est vrai que de nombreux consommateurs attendent de la magie lorsqu’ils détiennent la technologie sans tenir compte de son fonctionnement et de ce qu’il faut faire lorsqu’elle s’arrête. Dans son esprit, il vaut mieux faire les choses manuellement que de se fier à quelque chose qu’il ne comprend pas.

Aujourd’hui, mon grand-père a utilisé des mots comme «intuitif» et «facile» pour décrire son expérience avec Portal TV. Il a demandé pourquoi plus de technologie n’était pas comme ça, où vous venez d’appuyer sur un bouton comme quelqu’un à l’autre bout. Je l’ai regardé non seulement suivre les instructions sur la façon de passer un appel, mais être excité à l’idée d’explorer ce système et d’essayer des commandes vocales. Il a reconnu que c’était aussi simple que cela parce que cela avait été configuré pour lui, mais en fait, utiliser la chose était si facile que cela lui donnait envie d’appeler autant de personnes qu’il le pouvait juste pour avoir le sentiment d’être dans la pièce.