Portal recevra bientôt une mise à niveau RTX de Nvidia

portailles fans pourront voir les chambres de test d’Aperture Science sous un tout nouveau jour cet automne, car Nvidia a le jeu de 15 ans avec lui RTX équipé. Ainsi, le célèbre jeu de plateforme devient un version mise à jour avec des graphiques raytraced pour obtenir.

RTX arrive sur Portal

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé lors de son discours d’ouverture de Nvidia GTC mardi dernier que « Portal » avec RTX « réinterprétera les graphismes du classique avec un lancer de rayons complet et un tout nouveau graphisme rappelant l’original ». Vous pouvez regarder la bande-annonce de la nouvelle version ici :

Quoi exactement « traçage de rayons complet » signifie, Nvidia explique dans un article de blog que le jeu utilisera le lancer de rayons pour chaque lumière et ombre qu’il projette, ainsi que pour l’éclairage indirect, l’éclairage global, la diffusion de la lumière à travers des effets volumétriques tels que le brouillard, la fumée et les réflexions basées sur des matériaux tels que surfaces métalliques. Plus de détails peuvent être trouvés dans le billet de blog.

L’outil pour tous : RTX Remix

L’équipe interne Studios Lightspeed a développé Portal avec RTX, en s’appuyant sur les expériences précédentes d’ajout de lancer de rayons à Quake 2 et Minecraft construire. Lightspeed a utilisé un nouvel outil cette fois, Remix Nvidia RTXqui sera rendu public à l’avenir.

Nvidia a décrit RTX Remix comme l’un « plateforme de modification »la « Ajouter le lancer de rayons en quelques clics, donnant aux moddeurs les outils nécessaires pour créer des remasters ambitieux, même pour des jeux qui n’étaient pas modifiables auparavant. »

Quand Portal sera-t-il disponible avec RTX ?

La sortie de « Portail avec RTX » est pour novembre de cette année prévu. 15 ans après la sortie du jeu original et le même mois que le lancement du RTX 4080 est prévu. La nouvelle version « portail » est en partie une vitrine de la nouvelle Cartes graphiques GeForce RTX série 40 pensé, que Nvidia a également annoncé mardi.

Nvidia a annoncé que « Portal » viendra avec RTX comme contenu téléchargeable gratuitement sera disponible pour tous ceux qui ont déjà le propre jeu original. Il existe déjà une page Steam pour Portal avec RTX. La description du contenu dit que « Portail avec RTX compatible avec tous les GPU compatibles avec le ray tracing » sera. Ce qui signifie que l’utilisation du « mod » ne sera pas limitée aux seuls GPU Nvidia.