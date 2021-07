Port Royale 4 sort sur PS5 le 10 septembre, mise à niveau gratuite pour la PS4

La simulation de commerce tropical Port Royale 4 débarquera sur PlayStation 5 à partir du 10 septembre, et il y aura un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 disponible pour les propriétaires existants. La réédition de nouvelle génération comprendra des visuels 4K, un rendu cloud en temps réel, etc. Vous aurez également la possibilité de transférer vos données de sauvegarde entre les versions.

Le texte de présentation dit :

» Mettez les voiles et rejoignez les puissances coloniales d’Espagne, d’Angleterre, de France et des Pays-Bas dans leur combat pour la suprématie des Caraïbes au 17ème siècle. Prenez le contrôle d’une colonie en tant que jeune gouverneur ambitieux et apprenez ce qu’il faut pour gérer et transformer une petite colonie en une ville commerçante animée. «

#PortRoyale4 makes its way to PS5 next month with enhanced visuals, better performance, improved loading times and cross-gen saves. https://t.co/jeuneyrS0K pic.twitter.com/xVrPcIXBBj

