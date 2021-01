Porsche Taycan Cross Turismo capturée sans camouflage

Texte: Carlos Moura

Date: 25 janvier 2021

La Porsche Taycan Cross Turismo devrait être dévoilée prochainement en Californie. Avec ce modèle, la marque allemande va renforcer son offre de voitures électriques.

Peu de temps avant le lancement d’un modèle, certaines marques enlèvent une partie du camouflage des véhicules d’essai, révélant certains détails de la version de production.

Porsche, cependant, n’a même pas essayé de cacher le look final du Taycan Cross Turismo, comme le montrent ces images, capturées par un instagrameur dans un centre commercial du sud de la Californie.

Source: Wilco Block sur Instagram

Le Taycan Cross Turismo, dont la présentation a été reportée au début de 2021, présente une ligne de taille plus haute, des barres de toit à profil bas, des protections en plastique sur les limites inférieures de la carrosserie et sur les passages de roue.

L’intérieur semble être très identique au Taycan «normal». L’unité «attrapée» a des sièges revêtus de noir qui contrastent avec la finition imitation bois des portes et du tableau de bord.

Porsche confirme le report du Taycan Cross Turismo à 2021

La ligne de toit plus longue garantit un peu plus de hauteur pour la tête et plus d’espace de chargement, résolvant deux des critiques visant la version normale de cet électrique.

Bien qu’elle ne puisse toujours pas égaler la Mercedes-Benz Classe S en termes d’espace, elle devrait offrir un peu plus de confort, sans sacrifier les performances typiques de Porsche.

La marque allemande n’a pas encore avancé avec les caractéristiques techniques, mais tout laisse à penser qu’elle aura une transmission intégrale. L’offre de moteurs peut inclure le 4S (390 kW), le Turbo (500 kW) et le Turbo S (560 kW).

Source: Wilco Block sur Instagram

