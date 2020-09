Porsche s’engage d’abord avec le Cayenne Coupé E-Hybrid

Porsche commence à vendre de nouvelles configurations au Brésil: Cayenne Coupé E-Hybrid et Coupé Turbo. Les prix sont de 495 000 R € pour la version hybride et de 789 000 R € pour l’option turbo, respectivement.

La version hybride est de type plug-in, dont la batterie peut être rechargée par la prise. Le groupe motopropulseur combine un moteur biturbo 3.0 V6 et un moteur électrique; rendement combiné 462 ch. Selon Porsche, il est capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en 5 secondes et la vitesse maximale est de 253 km / h.

Sa batterie lithium-ion a une capacité de 14,1 kWh. Il peut être rechargé dans une prise conventionnelle, ce qui prend environ huit heures, ou un maximum de trois heures sur une station de charge rapide. En mode électrique, le Cayenne Coupé E-Hybrid peut parcourir jusqu’à 44 km.

Le Cayenne Coupé Turbo a misé sur le moteur V8 de 4 litres, biturbo, qui génère jusqu’à 550 ch. Il peut accélérer de 0 à 100 km / h en 3,6 secondes et la vitesse maximale est de 286 km / h. Le Coupé est 2 cm plus court que le Cayenne d’origine et 1,8 cm plus large à l’arrière. Les différences avec le SUV, cependant, sont beaucoup plus profondes. Le pare-brise est par exemple plus incliné.

Le Cayenne Coupé était déjà proposé dans le pays dans deux autres versions. Le Coupé, avec le V6 3.0 biturbo de 340 ch, qui est le modèle d’entrée. L’autre est la version haut de gamme, le Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid. Il combine le 4.0 biturbo V8 avec un moteur électrique et un rendement combiné de 680 ch. Désormais, la gamme complète du Cayenne, entre SUV et SUV Coupé, atteint neuf versions.